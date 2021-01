Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că renunță la mutarea directoarei ce este acuzată ca a colaborat cu Securitatea. Năsui avea un plan de a muta o directoare din Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei.

“Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare”, a declarat ministrul.

“Ministerul economiei și energiei așa cum este acum se împarte în două ministere. Personalul se va împărți între cele două ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului, iar asta în același timp cu deblocarea schemelor de ajutor de stat aflate în derulare. Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca.

Din punct de vedere administrativ, am ca scop să repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane.”, a precizat ministrul Economiei.

Claudiu Năsui: Am renunțat la numirea ei

“Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum, pe fix același post la economie.Am renunțat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situația creată.

Văd că se reia minciuna că familia mea ar avea vreo treabă cu fosta securitate. Am crezut că minciuna aceasta se va termina odată cu campania. Ca să fie clar, familia mea nu a avut nicio legătură, de niciun fel, cu fosta securitate, nici înainte de revoluție și nici după”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

„E nevoie de oameni, de persoane care au experiență în administrație. Doamna este director general adjunct acum în Finanțe și ar veni tot pe un post de director general adjunct.

E o persoană care și-a demonstrat abilitățile în Ministerul Finanțelor și ar putea să o facă în continuare. Mi-a fost recomandată de oameni care sunt în administrația publică”, a declarat ministrul.