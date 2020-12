Victor Citacu este încrezător în puterea AUR. Jurnalistul a precizat că toate campaniile făcute împotriva partidului nu fac altceva decât să-i anvatajeze pe reprezentanții formațiunii.

El a vorbit în prim plan despre Diana Șoșoacă, care, în opinia sa are ”rezistență și nu se teme de ridicol”. De asemenea, jurnalistul a mai subliniat faptul că în timp, AUR va capta toată atenția, iar o bună parte din români vor afla mult mai multe despre acest partid.

„Eu sunt departe de a fi vreun simpatizant al AUR, nu i-am promovat nici măcar o singură acțiune lui George Simion, de Claudiu Târziu nu mai știam aproape nimic de când a plecat de la Jurnalul național, iar pe Dan Tănasă nu l-am mai văzut de când lucram la Antena 3. Dintre cei vizibili, doar Diana Șoșoacă a intrat la mine în emisiune și niciodată pe post de jucător în politică.

Am spus-o de atunci, o repet și acum: are discurs, are forță de penetrare, are rezistență, nu se teme de ridicol. Odată demonizată organizat, lumea se va uita cu mai mare atenție în dinții ei. Și nu doar ai ei, pentru că și restul vedetelor AUR sunt articulate și știu cum să se comporte în fața camerelor de luat vederi. În plus, temele lor discursive favorite sunt și legitime, și extrem de prizate de o bună parte a populației”, a scris Victor Ciutacu pe pagina personală de facebook.

”Construcția asta politică va crește”

Totodată, el a subliniat faptul că este posibil ca întreaga construcție politică a partidului AUR să crească pe zi ce trece.

„Acestea fiind spuse, vă anunț de acum: cu cât se vor înteți campaniile împotriva AUR, cu atât construcția asta politică va crește. Pentru că votanții lor vor fi convinși că au făcut bine, iar cei care nu s-au ostenit la urne se vor întreba de ce au cășunat toți pe ei și dacă nu cumva ăștia chiar vor să facă bine și nu-i lasă oamenii răi”, a mai menționat Ciutacu.

Postarea lui Victor Ciutacu vine în contextul în care, Alianța pentru Unire a Românilor a acuzat o parte din mass-media pentru modul în care au fost catalogați.