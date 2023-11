Nicolae Ciucă a subliniat angajamentul PNL pentru creșterea pensiilor și eliminarea inechităților din vechea lege a pensiilor. Acesta a menționat că valoarea punctului de pensie a crescut de trei ori sub conducerea Guvernului pe care l-a condus, ajungând la 1785 de lei.

Sâmbătă, la Deschiderea Școlii Memoriale „Gheorghe I. Brătianu”, Nicolae Ciucă, liderul liberal și președintele Senatului, a ținut un discurs pentru colegii de partid, tinerii liberali. A evidențiat realizările guvernării liberale, inclusiv creșterea punctului de pensie de trei ori, proiectele de investiții, cea mai mare absorbție de fonduri europene și o creștere economică de 4,7%.

El a subliniat că PNL a înțeles și înțelege cu fermitate importanța de a asigura condiții de trai și de muncă adecvate pentru oameni. Partidul este dedicat dezvoltării României prin stimularea investițiilor și consolidarea mediului de afaceri local, având în vedere importanța capitalului românesc.

”Noi am reuşit, în momentul de faţă în România sunt mii de şantiere pornite. Sunt pornite pe guvernarea PNL. Sunt proiecte pe care noi le-am început, nu altcineva. Nu trebuie să ne fie frică să vorbim despre ele. Ele se văd, sunt în realitate. Vorbim de absorbţia de fonduri europene, da, noi am făcut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, anul trecut în 2022, 11,3 miliarde. O cincime din valoarea fondurilor europene absorbite di. momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană din 2007 până astăzi. Din 54 de miliarde, 11,3 s-au luat într-un an pe guvernare liberală.

Am reuşit să captăm încrederea investitorilor străini şi anul trecut, 11 miliarde de euro a reprezentat investiţiile străine directe. Tot anul trecut, în condiţii de criză, într-un context în care era în plină desfăşurare războiul din Ucraina, în care erau problemele generate de inflaţie, de creşterea preţurilor la energie, la gaze şi la produse alimentare. Şi ştiţi foarte bine temerile şi reacţiile populaţiei. Am reuşit să realizăm o creştere economică de 4,7% şi am reuşit să aducem la bugetul ţării, în valoare nominală 49 de miliarde de euro peste estimare. Oameni buni, despre asta este vorba. Am arătat că se poate, atunci haideţi că continuăm să captăm atenţia cetăţenilor români şi să vadă că PNL nu are alt obiectiv decât acela de la a dezvolta şi moderniza România”, a declarat fostul premier.