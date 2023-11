Nicolae Ciucă a precizat că trebuie să ignorăm curentele extremiste şi populiste. Nu de ele trebuie să ne fie teamă. Trebuie să ne fie teamă de ce nu facem noi. Trebuie să ne fie teamă de intrarea noastră într-o temere, într-o defensivă şi, uneori, într-o anumită blazare.

”Nu poţi să faci performanţă în politică dacă nu ai făcut performanţă într-o profesie. Ca atare, vă îndemn să învăţaţi, vă îndemn să munciţi, să trudiţi, că tot am folosit această sintagmă, vă îndemn să daţi dovadă de umanitate, de empatie. Să arătăm, intr-adevăr, că ne pasă. Să arătăm că nu doar vorbim, ci şi facem. În continuare susţin că dacă vrem, nu trebuie să aducem permanent în discuţie că ne este teamă de cineva. Sigur, nu putem să ignorăm că există, de fapt, au existat şi vor exista totdeauna şi curente populiste şi curente extremiste. Ele există şi, din nou, nu trebuie să le ignorăm, dar nu de ele trebuie să ne fie teamă.

Trebuie să ne fie teamă de ce nu facem noi. Trebuie să ne fie teamă de intrarea noastră într-o temere, într-o defensivă şi, uneori, într-o anumită blazare. Am spus şi repet, PNL nu este un partid caracterizat de blazare, este un partid cu blazon, cu blazon istoric. Asta trebuie să ţinem minte şi pe asta trebuie să ne bazăm. Convingerea noastră, entuziasmul nostru, modul nostru real de a face politică. Politica o facem pentru oameni, politica o facem prin dialog deschis cu oamenii de unde aflăm ce aşteaptă oamenii de la noi. Politica o facem mergând din poartă-n poartă, din uşă-n uşă. Politica o facem când le prezentăm oamenilor ceea ce am făcut şi am făcut bine, dar şi atunci când avem puterea să recunoaştem ce nu am făcut”, a afirmat Ciucă.