Angajații Caselor de Pensii își iau concedii în masă după măsurile Guvernului Bolojan

Sistemul de pensii din România riscă să intre în blocaj ca urmare a reformelor anunțate de premierul Ilie Bolojan în sectorul bugetar. Angajații Caselor de Pensii au decis să își ia toate zilele de concediu și de recuperare disponibile și să nu mai accepte program prelungit sau muncă în weekend.

Potrivit președintelui Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, Ionuț Marinescu, aceștia au lucrat între 12 și 14 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica, pentru a finaliza „marea recalculare” a pensiilor. În ciuda efortului, nu doar că nu au fost recompensați, ci au pierdut în medie 600 de lei din venituri ca urmare a plafonării sporurilor.

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, alături de o delegație a Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, organizație care reprezintă angajații din casele de pensii, și de președintele BNS Tineret, Kevin Kirmizigul, a avut o întâlnire oficială cu ministrul Muncii.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate problemele grave cu care se confruntă salariații din sistemul de pensii: muncă în condiții de stres extrem într-un sistem profund disfuncțional, procesarea manuală a sute de mii de dosare de pensii, program zilnic prelungit la 12-14 ore fără compensarea orelor suplimentare, concedii și zile libere acumulate, precum și un efort constant de a menține funcționalitatea sistemului în ciuda dificultăților.

„Astăzi i-am adus la cunoştinţă domnului ministru că lucrătorii din casele de pensie nu mai au nicio motivaţie, din cauza veniturilor mici şi a tăierii veniturilor acum, precum şi a condiţiilor de muncă. Noi, salariaţii din casele de pensii, am luat hotărârea să nu mai stăm nicio oră peste program şi să nu mai lucrăm în weekenduri. Noi am lucrat câte 12 – 14 ore în fiecare zi la recalculare şi am lucrat şi sâmbetele şi duminicile. Promisiuni am avut că vom fi remuneraţi, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum nu se mai poate. Ne vom lua toate concediile restante şi zilele de recuperare. Deci, acum am luat hotărârea să nu mai lucrăm nicio oră peste program şi în nicio zi din weekend”, a transmis Ionuţ Marinescu, la ieşirea de la discuţiile cu ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, ca urmare a plafonării sporurilor pentru condiții vătămătoare, un inspector superior cu o vechime de peste 20 de ani în sistem pierde aproximativ 600 de lei din venitul lunar, ajungând să încaseze un salariu net de aproximativ 5.500 de lei.

Întrebat dacă se așteaptă la noi măsuri din partea Guvernului Bolojan care ar putea afecta angajații din sistem, liderul sindical a declarat:

„Totul e posibil, nu mai ştim ce să mai credem. Şi aşa personalul îl avem subdimensionat, deci nu ştiu de unde, ce ar mai putea să ne mai ia”.

Situația poate duce la blocarea activității în sistem

La rândul său, Marinela Iorga, consilier juridic în cadrul Casei de Pensii București, a avertizat că această situație riscă să ducă la blocarea activității în sistem, ceea ce ar face imposibilă finalizarea „micii recalculări” a pensiilor până la sfârșitul anului.

„Faptul că nu o să mai lucrăm suplimentar este posibil să ducă şi la o blocare. În primul rând, nu mai e nici resursă umană, nu mai ai cu cine să lucrezi. Funcţionarul din casele de pensii este suprasolicitat, suntem în deficit de resursă umană. Mai mult decât atât, noi suntem funcţionarii din casele de pensii care am dus la implementarea celui mai complex proces de recalculare din sistemul public de pensii. Am soluţionat într-un timp record 4,7 milioane de decizii de recalculare. Avem în curs de soluţionare sute de mii de cereri de recalculare pentru mica recalculare. Am discutat şi cu domnul ministru despre acest subiect, ce presupune o adeverinţă, să implementezi, să soluţionezi un dosar pentru această recalculare. Este evoluţia unui pensionar – 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani de introdus lună de lună”, a spus aceasta.

La solicitarea jurnaliștilor privind posibilitatea ca „mica recalculare” să fie finalizată până la sfârșitul anului, Marinela Iorga a răspuns:

„Cu siguranţă nu. Nu se poate, softul nu funcţionează. Săptămâna viitoare, într-adevăr, avem un plan tehnic de a aborda acest subiect, să ne întâlnim – specialişti din casele de pensii din ţară, împreună cu directorul executiv de pensii, specialişti din aceste instituţii – şi vom vedea cum implementăm această măsură, acest proces, ‘mica recalculare’. V-am zis, sunt sute de mii de cereri nesoluţionate, pe lângă dosarele noi, sunt lucrurile curente pe care le avem. Dacă nu eşti motivat, nu eşti compensat, primeşti doar 173 de lei lunar de la 1 iulie – atât vom primi pentru munca noastră, pentru complexitatea muncii, pentru asumarea funcţionarului public, pentru responsabilitatea de care dăm dovadă. Da, suntem funcţionari care ne respectăm şi cerem o evoluţie. O evoluţie, pentru că o merităm. Unii suntem determinaţi, suntem pasionaţi de munca noastră, nu am renunţat. Ideea este următoarea: noi nu am abandonat niciodată pensionarii. Au cerut consiliere, le-am acordat consiliere, am fost alături de pensionari, de seniorii noştri, iar acum primim doar dispreţ de la Guvern, de la conducerea acestei ţări”, a afirmat ea, potrivit stiripesurse.ro.

Cristina Ștefan, un alt consilier juridic, a menționat că volumul de muncă pentru această categorie depășește 1.000 de dosare care trebuie rezolvate.

„Volumul de muncă creşte de la zi la zi. Am sperat că această nouă Lege a pensiilor, care a plecat de la faptul că existau foarte multe inechităţi între pensionarii sistemului public de pensii şi în raport de principiul contributivităţii, pentru a nu mai fi dosare multe în instanţă, am sperat că în urma implementării acestei legi munca noastră va fi uşurată, simplificată, dar din păcate am ajuns din nou la punctul de anul trecut, anterior intrării în vigoare a actualei legi, şi nu sunt îmbunătăţiri. Legea este interpretată de fiecare aşa cum doreşte”, a declarat ea.

Aceasta a afirmat că, în urma ședinței tehnice programate pentru săptămâna viitoare, ar putea fi atins un consens.

„Sper să găsim soluţii atât pentru pensionarii sistemului public de pensii, cât şi pentru noi, să lucrăm într-un mod realist, echilibrat şi toată lumea să fie cât de cât mulţumită, pentru că în urma diminuării acestor drepturi salariale este clar că funcţionarii publici nu înţeleg de ce muncesc şi primesc mai puţin. Un consilier juridic în prezent cu un număr de pensionari la 150.000, depinde de judeţ, are chiar peste 1.000 de dosare. (…) Pe lângă efortul zilnic al colegilor de a stabili în ceea ce priveşte emiterea deciziei de pensie, ei sunt nevoiţi să pună în executare şi aceste mii de hotărât judecătoreşti care noi am sperat că vor scădea, dar din păcate cresc. Chiar şi la judeţele unde anii anteriori erau dosare mai puţine, acum instanţele de judecată, pentru a suplini efortul, au înfiinţat completuri, cât mai multe completuri, în timp ce, la nivelul caselor teritoriale de pensii, personalul de specialitate – consilier juridic – a scăzut. Mulţi pleacă din sistem din cauza volumului mare de activitate”, a spus Cristina Ştefan.

Un exemplu relevant în acest sens este Sandu Lucian, care este singurul consilier juridic de la Casa de Pensii Ilfov.