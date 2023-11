Întrebat cine va fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Sebastian Burduja a spus că președintele partidului, Nicolae Ciucă, are întâietate să candideze și să își asume această candidatură. Vicepreședintele liberal a spus că Nicolae Ciucă este un om foarte corect, foarte disciplinat, dar și un lider bun, cu viziune.

„Preşedintele partidului. Conform statutului, are întâietate să candideze şi să-şi asume această candidatură. Întodeauna dreapta a câştigat preşedinţia în ultimii 20 de ani. PNL nu are cum să renunţe la acest obiectiv. E cel mai important obiectiv pentru anul viitor: câştigarea preşedinţiei României.

Domnul Ciucă e o variantă foarte bună, am lucrat cu dânsul, e un om foarte corect, foarte disciplinat, un lider bun, care impune termene, are viziune. Când mă gândesc la conflictele din jurul nostru, are profilul potrivit pentru a da funcţiei de preşedinte toate ingredientele unui mandat de succes”, a declarat el în emisiunea „Insider Politic” de la Prima News, difuzată sâmbătă, pe 11 noiembrie.