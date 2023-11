În 2020, la Roland Garros, o nouă stea a tenisului feminin își anunța ascensiunea, poloneza Iga Swiatek. Pe 4 octombrie, în arena Philippe Chatrier, Simona Halep, a doua jucătoare a lumii la acel moment și favorita turneului, se confrunta cu Swiatek. La vremea aceea adolescenta din Polonia a reușit să surprindă pe toată lumea cu prestația sa excepțională.

În acea partidă, Swiatek a surclasat-o pe Halep cu un scor de 6-1, 6-2, aproape fără replică din partea jucătoarei noastre.

Poloneza a preluat apoi tabloul accesibil al Simonei Halep. Ea a reușit să le învingă pe Martina Trevisan, Nadia Podoroska și Sofia Kenin fără să cedeze un set. În cele din urmă a cucerit în premieră titlul la Roland Garros, scrie GSP.

De la acea victorie surprinzătoare, Swiatek nu a încetat să impresioneze. Cu trei titluri câștigate la Roland Garros până la vârsta de 22 de ani, poloneza a depășit performanțele Simonei Halep și a devenit o forță dominantă pe zgură. Așa că sunt inevitabile comparațiile între cele două jucătoare.

Până și Simona recunoștea în cele din urmă că înfrângerea suferită în fața polonezei Swiatek la Roland Garros a avut un impact profund. Într-un interviu, Halep a recunoscut superioritatea polonezei în acel meci. Ea și-a exprimat sentimentele de dezamăgire, dar și de surpriză la finalul acelui sezon.

„Swiatek a jucat incredibil. Poate n-am jucat cel mai bun meci al meu, dar a fost peste și a meritat să câștige turneul. Am fost dezamăgită, am fost un pic lovită de tren, dar e o senzație pe care o ai atunci când nu poți să legi, când nu simți ritmul jocului.

Ea a dat foarte puternic în toate mingile, i-au intrat foarte multe și n-a greșit, ceea ce m-a debusolat un pic. După câteva zile, am fost OK și mi-am spus că asta e, merg mai departe, mai am câțiva ani în față”, spunea Halep sursei citate.