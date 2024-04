Nicolae Ciucă a ținut să sublinieze și că „s-a simțit român și la Focșani, și la Suceava, și la Buzău, și la Craiova și la el, la Plenița”. Reacția șefului PNL a venit după ce Marcel Ciolacu a spus, într-o conferinţă de presă, că „Buzăul nu e în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”.

Liderul liberal spune că a lucrat cu oameni de prin toate regiunile țării.

„În ceea ce privește acea declarație vă pot spune că într-adevăr am lucrat aproape șapte ani și în Moldova și în Buzău, iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâția ani de zile mă simt ca fiind de-al locului și le-am zis că da, că mă simt a fi și moldovean, pentru că am lucrat acolo și mi-a plăcut să lucrez cu oameni. Am lucrat cu oameni oriunde în țara asta”, a declarat Nicolae Ciucă.