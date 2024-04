Sebastian Burduja, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primăria Capitalei, a abordat problemele majore cu care se confruntă locuitorii Bucureștiului și a prezentat o serie de soluții pentru îmbunătățirea situației.

De asemenea, Burduja a comentat incendiile care au avut loc în aceeași zi în București, caracterizându-le ca fiind rezultatul a patru ani de incompetență și indiferență. El a subliniat că din cele peste 800 de clădiri, doar una a fost consolidată în mandatul anterior, ceea ce a contribuit la o situație de risc crescut pentru locuitorii Capitalei.

De asemenea, candidatul PNL a evidențiat problema scăderii populației din București, menționând că singura capitală din Europa unde s-a înregistrat acest fenomen este Bucureștiul, care a pierdut aproximativ 2% din populație.

În ceea ce privește soluțiile, Sebastian Burduja a propus o abordare radicală în ceea ce privește traficul și urbanismul.

El a susținut necesitatea construirii de parcări subterane pentru a face loc pentru oameni în oraș și a menționat modelul din orașul american Boston, unde mașinile au fost mutate în subteran, o soluție eficientă în opinia sa.

„Bucureștiul trebuie să ducă mașinile în subteran și să lase orașul pentru oameni. Trebuie să facem o conexiune cu Piața Presei. Eu am trăit lângă Boston, americanii au săpat tot orașul, au dus mașinile în subteran și totul a fost bine”, a spus el.

Întrebat despre trafic, Sebastian Burduja a confirmat susținerea tuneluri sub oraș pentru a facilita circulația mașinilor și a dat ca exemplu pasajul Unirii, care a fost realizat de autoritățile locale în trecut.

De asemenea, candidatul PNL a reiterat determinarea sa de a câștiga alegerile și a subliniat importanța propunerilor sale în contextul competiției electorale, remarcând că a revenit în țară în 2016 cu scopul de a contribui la prosperitatea acesteia.

În ceea ce-l privește pe Cristian Popescu Piedone și faptul că nu se va retrage din cursa electorală, Burduja spune că „e o bucurie că nu se retrage”.

„Pentru mine e o bucurie că nu se retrage Cristian Popescu Piedone. Eu sunt aici să câștig.

Sunt desemnat candidat de mai puțin de o săptămână, eu candidez pentru funcția de primar, eu am scris o carte, niciun an candidat nu a prezentat ce am prezentat eu.

Domnul Nicușor e cu matematică, altul cu usturoi. Eu m-am întors în țară în 2016 pentru a face această țară mai prosperă”, a afirmat liberalul.