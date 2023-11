Sebastian Burduja nu-l susține pe Nicușor Dan pentru încă un mandat

Nicușor Dan e OUT! Sebastian Burduja, liderul PNL Sector 1, argumentează că liberalii ar trebui să prezinte proprii candidați la toate primăriile de sector și la Primăria Capitalei. Propunerea lui Burduja sugerează organizarea unei confruntări interne în București între partidele de dreapta pentru a desemna candidatul la Primăria Generală.

Liberalul îi reproșează lentoarea proiectelor și faptul că are mai puţin de 2 km de reţea de termoficare reabilitaţi pe fonduri europene.

”Perspectiva mea e că PNL trebuie să aibă candidaţi propriii la toate primăriile de sector şi la Primăria Generală”, a spus Sebastian Burduja la Prima TV.

PNL nu-l mai susţine pe Nicuşor Dan pentru încă un mandat?

Întrebat dacă PNL nu-l mai susţine pe Nicuşor Dan pentru încă un mandat, Sebastian Burduja a răspuns: ”Din perspectiva mea. Avem mult prea mulţi primari care au reuşit performanţe extraordinare în comunităţile lor – şi nu sunt cuvinte mari. Aţi fost la Oradea, aţi fost la Cluj, aţi fost la Reşiţa, la Piatra-Neamţ”.

Liberalul a mai spus că, în Bucureşti, PNL are doar un primar din şapte – Ciprian Ciucu la Sectorul 6.

”Asta nu înseamnă că nu trebuie să venim cu o ofertă proprie. Avem acest avantaj al primarilor liberali care au demonstrat. Ar fi culmea să laşi principalul motor economic al ţării – care are un PIB per capita ajustat la puterea de cumpărare mai mare decât Madrid, Berlin şi decât toate celelalte capitale central-est europene, dar arată mult mai rău decât alte metropole – ar fi culmea să mergi pe mâna unui alt candidat, cu atât mai mult cu cât acesta n-a demonstrat”, a continuat liberalul.

Sebastian Burduja a avansat ideea ca partidele de dreapta să organizeze alegeri primare, astfel încât să se identifice candidatul cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.

”Dreapta să facă alegeri primare, domnul Nicuşor Dan n-ar trebui să fugă de chestiunea asta. Haideţi, domnule, să ne prezentăm argumentele în faţa bucureştenilor! Cine are viziunea ce mai bună pentru oraş? De ce ar fugi Nicuşor Dan de această provocare? Şi într-un singur tur, PNL are capacitatea să câştige Primăria Generală”, a explicat Burduja.

Acesta a fost întrebat dacă e posibil să candideze la Primăria Capitalei din partea PNL, Sebastian Burduja nu a respins acest scenariu: ”Nu m-am dat niciodată la o parte din faţa unei competiţii electorale. La Neamţ am candidat independent şi am luat cel mai bun scor din ţară în 2016. N-am intrat în Parlament, dar patru luni am muncit efectiv stradă cu stradă, bloc cu bloc, uşă cu uşă. Aşa se câştigă o campanie, să poţi să înţelegi problemele oamenilor din teren şi să poţi să le câştigi încrederea. E un lucru cumplit de greu. Bucureştenii s-au ars primar după primar, experienţă după experienţă. Chiar cred că e nevoie de altceva pentru Bucureşti”.

Liderul PNL Sector 1 nu a votat-o niciodată pe Gabriela Firea

Liberalul a declarat că nu a votat-o niciodată pe Firea: ”N-am văzut să-şi fi anunţat candidatura. Eu n-am votat-o niciodată pe doamna Firea”.

Burduja a spus și ce îi reproşează lui Nicuşor Dan după trei ani de mandat ca primar general. Acesta a precizat că acasă are apă caldă datorită centralei de apartament, însă la sediul partidului şi la cabinetul parlamentar e racordat la reţeaua publică de termoficare şi ştie „ce înseamnă să n-ai apă caldă”.