USR PLUS e gata să dea premierul României! A spus-o clar Dacian Cioloş. Acesta a vorbit și despre posibilitatea de a ocupa chiar el funcţia de prim-ministru, pe care a mai deţinut-o şi între noiembrie 2015 şi ianuarie 2017?

Într-un interviu acordat pentru EuropaFM, Dacian Cioloş a spus răspicat: “Dacă PNL nu are altă variantă decât Florin Cîţu (…) noi suntem dispuşi să punem pe masă şi un premier”. Totuşi, copreşedintele USR PLUS spune că are responsabilităţi în Parlamentul European şi nu-şi doreşte să fie el numele propus drept premier.

Mai mult, dacă va deveni preşedintele USR PLUS după congres, va dori să se ocupe de partid, nu să meargă la Palatul Victoria.

“Sunt multe variante cu premierul. Noi am spus că dacă PNL nu are altă variantă decât Florin Cîţu – şi cum noi nu putem lucra cu Florin Cîţu – noi suntem dispuşi să punem pe masă şi un premier. Eu nu am făcut-o la mişto, nu am făcut-o să glumesc.

Important e să existe încredere între parteneri, că putem lucra în echipă. Pentru că posturi de responsabilitate politică şi în coaliţie sunt mai multe. Chiar dacă noi, să zicem, am avea premierul, sunt multe responsabilităţi şi de Senat şi Camera Deputaţilor, în Parlament. Şi Parlamentul are un rol esenţial în funcţionarea unei coaliţii, nu doar guvernul. (…)

Am fost premier, dar acum nu îmi pun problema asta, nu. Eu am responsabilităţi în Parlamentul European, am un mandat acolo. Acum am candidat şi la preşedinţia partidului şi dacă voi câştiga mă voi ocupa de partid. Deci nu e vorba despre mine aici”, a declarat Dacian Cioloş, potrivit europafm.ro.