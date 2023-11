Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Cristian Pistol, directorul CNAIR, ca podul de la Brăila să fie deschis nonstop circulației. Solicitarea acestuia vine după ce compania Webuild, care a construit podul, a demontat una dintre macarale numai parțial.

În luna iulie însă, acesta a cerut închiderea pe timpul nopții pentru a demonta utilajele respective. Până acum, compania italiană a fost penalizată cu peste 80 de milioane de lei pentru întârzieri și neconformități.

„Prima chestiune, aceeași companie s-a angajat că până la sfârșitul acestui an va termina și drumul, descărcarea pe Jijila. Știți foarte bine am fost, am văzut împreună cu dl. Tudose, cu dl. Pistol, am văzut în această dimineață și acea variantă. Sunt departe de a termina până la sfârșitul anului această descărcare pe Jijila”, a declarat Sorin Grindeanu după ce vizitat, alături de europarlamentarul Mihai Tudose și de directorul CNAIR Cristian Pistol, Drumul Expres Brăila-Galați și Podul peste Dunăre, potrivit Gândul.