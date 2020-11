Copreședintele USR PLUS consideră că viitorul premier nu este decis din „discuţii pe care le avem la televizor” și aceasta nu este oricum prioritatea sa. Pe de altă parte, Dacian Cioloș consideră că președintele Klaus Iohannis ar trebui „să aibă mai puţine opinii partinice şi să lase alegătorii români să decidă”.

„Premierul nu e decis acum, din discuţii pe care le avem la televizor, la telefon sau în oricare altă parte, acum discuţia e despre ce vrea să facă fiecare partid, ce candidaţi are şi după aceea să înceapă acest gen de discuţii. Deocamdată, nu asta e prioritatea mea. Bine ar fi ca şi preşedintele să aibă mai puţine opinii partinice şi să lase alegătorii români să decidă cine, ce partid, ce rezultat va avea. Oricum, preşedintele are acest drept pe care i-l dă Constituţia, de a desemna premierul. Deci, o să aibă posibilitatea să-şi exprime opinia”, a precizat Cioloş pentru Libertatea.

Cioloș: Jocurile nu sunt făcute pentru viitorul premier

În ceea ce privește numirea premierului după alegerile parlamentare, Dacian Cioloș a declarat că jocurile nu sunt făcute încă.

„Nu au cum să fie făcute. Oricine, inclusiv preşedintele, are dreptul la opinie. Cred că nici preşedintele nu poate să ştie 100% că PNL va ieşi pe prima poziţie şi că PNL îl va desemna pe premier. Înţelegerea mea a fost că, dacă PNL iese pe prima poziţie, va trebui să desemneze un premier de la PNL, că asta e opinia dânsului acum. Dar asta nu e treaba mea, asta e treaba PNL cu dânsul. Problema mea acum şi obiectivul nostru – să le spunem oamenilor că venim cu un plan de guvernare complet, cu un plan, cu o viziune despre România, avem şi oameni în spate”, a afirmat Cioloş.

Despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis, Dacian Cioloș spune că aceasta este bună, dar şeful statului se „substituie câteodată Guvernului şi chiar susţine în mod proactiv PNL”.

„E aceeaşi relaţie pe care am avut-o dintotdeauna de când am colaborat, o relaţie bună, deschisă, de colaborare, discutăm din când în când. V-am spus că şi eu încerc, din poziţia pe care o am în Parlamentul European, să fac cât mai multe lucruri pentru România. Pentru asta am nevoie de colaborare şi cu alţi compatrioţi în poziţii cheie la nivel european şi în acest context am discuţii şi cu preşedintele. Câteodată eu îl sun, câteodată mă sună dânsul”, a mai precizat Cioloş.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin