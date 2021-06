Marcel Ciolacu susține că nu există “o problemă” legată de sistemul de pensii, el acuzând Guvernul de lipsă de “coerenţă” în gestionarea acestei probleme.

Mai exact, liderul PSD susține că în cadrul unui apel video cu FMI-ul a abordat și subiectul pensii, iar reprezentanții instituției i-au spus că nu există niciun fel de problemă.

Totodată, Ciolacu a mai adăugat că în timp ce PSD-ul se afla la Guvernare economia se dezvolta altfel și erau create mai multe venituri, acum Guvernul neavând niciun fel de viziune.

“Am vorbit şi cu FMI-ul acum câteva zile, am avut un video call şi am fost întrebat de cum văd… dom-le, nu este nicio problemă la pensii. Vreau să stimulezi… nu intervii pompieristic, aoleu, ce se întâmplă! Pe timpul guvernării PSD am venit cu 1,5 milioane de oameni noi angajaţi. Aproape 350.000 de IMM-uri, de companii. Vezi cum dezvolţi economia, să-ţi creezi mai multe venituri! Ce faci acum? Dai cu barda în părinţii noştri, în noi, când vom ajunge? Tu nu ai nicio viziune?”, a afirmat Marcel Ciolacu, la România TV.

PSD depune o lege a natalității

În același timp, social democratul a anunțat că săptămâna viitoare PSD va propune o lege a natalităţii, în contextul în care România are nevoie de ceva coerent.

“Ne trebuie ceva coerent. (…) E un pachet de legi, vrem săptămâna viitoare să-l prezentăm în detaliu, nu sunt lucruri populiste, cum a venit domnul Barna, scutim salariul minim pe economie”, a mai afirmat Ciolacu.

Totodată, liderul PSD susține că social democrații intenţionează să facă propuneri legislative “cu o logică clară, cu o viziune clară”, care vor ajuta companiile să se dezvolte, crescând astfel puterea de cumpărare.

“Nu vii primitiv şi tai şi îngheţi tot. Omori cererea. De unde să mai ai ofertă, să se dezvolte companiile, dacă tu nu creezi putere de cumpărare?”, a adăugat Ciolacu.