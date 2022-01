Un an mai târziu, văzând potențialul cu care își poate spori veniturile, afaceristul începe și pe partea de producție. Astăzi, Mobexpert adună la un loc 26 de centre de vânzare în toată România cât și peste hotare, cu o suprafață totală de 110 mii de metri pătrați, 8 fabrici de mobilă și un total de 2300 de angajați.

Aspecte din fosta căsnicie

Cât despre viața sa personală, fosta sa soție, cu care și-a clădit afacerea mărturisește că pentru ea divorțul a venit de la faptul că ei au fost doar doi buni parteneri de afaceri și nu prieteni, așa cum ar fi trebuit să fie într-o relație.

”Nu am ştiut să ne împărtăşim problemele unul altuia. Din păcate, vieţile noastre personale şi profesionale au fost foarte strâns împletite, eram parteneri în 18 firme, iar atunci când Dan s-a hotărât să plece de acasă, mi-a cerut să plec şi din companie. Nu ştiam nici ce e ăla divorţ, dar să renunţ şi la companie. În acel moment a trebuit să facem o analiză a firmelor şi astfel am descoperit lucruri care m-au făcut să nu mai am încredere în partenerul meu şi nici respect pentru ceea ce a făcut.”

Camelia, fosta soție a lui Dan Șucu recunoaște că deși despărțirea ”i-a frânt inima”, în momentul în care și-a anunțat părinții că se va căsători, aceștia au rămas sceptici la decizia fiicei lor.

”Când au auzit, să cadă de pe scaun, nu prea voiau, mama era speriată ca nu cumva să nu mai învăţ, treceam în anul doi de facultate. Ne-am căsătorit anul următor, pe 1 iunie. Fără să ne cunoaştem, practic, foarte bine”, a mai declarat femeia cu care afaceristul are 2 copii.

Sprijin pentru micii afaceriști și fotbaliști

Cu toate acestea viața lui Dan Șucu s-a schimbat în bine după ce s-a hotărât să fie unul dintre jurații emisiunii Imperiul Leilor. Anul acesta va fi deja al treilea sezon în care investitorul ajută tineri afaceriști.

Cât despre asta, a declarat că: ”Pășesc cu aceleași gânduri: cu speranța că cei care se uită la această emisiune se vor gândi să pornească o afacere și vor avea mai multă încredere să o facă. Cu cât mai mulți tineri pornesc o afacere nouă și cu cât mai mulți reușesc în business-urile lor, cu atât ne va fi mai bine tuturor. Acesta a fost întotdeauna gândul cu care am participat la Imperiul Leilor și întotdeauna mă interesează să reușesc să transmit încredere – este ingredientul principal pentru reușită.”

Cu 3 ani în urmă afaceristul a fost în negocieri cu Gică Hagi pentru o eventuală colaborare și intrare a lui în lumea fotbalului dar cei doi nu au ajuns la un acord comun. La scurt timp, Șucu a cumpărat baza sportivă Coresi, în prezent având în plan să cumpere și alte astfel de locuri în București pentru a le dedica copiilor și juniorilor din diferitele echipe de fotbal ale capitalei. Totodată, patronul Mobexpert a investit bani și în unul dintre cele mai competitive cluburi din Liga 1, mai precis, Rapid București.

De altfel, finanțatorul echipei, Victor Angelescu a spus că Șucu se ocupă inclusiv de sponsorizarea centrului de copii și juniori ai echipei Rapidului. ”Ambii lui copii erau la o echipă de juniori, Viitorul Noua Generaţie parcă. În momentul în care el a cumpărat baza, echipa asta şi Rapid s-au comasat. Deci, copii lui sunt legitimaţi la Rapid” a mai specificat Victor Angelescu despre implicarea lui Dan Șucu la Rapid.

Anul trecut nu a reprezentat neapărat un impas pentru afacerist, el a recunoscut că: ”Industria din care fac parte nu a avut o problemă serioasă, nu a fost în suferință în 2021. Noi am avut într-adevăr o problemă normală cum a avut-o toată lumea în martie, aprilie și mai, dar în următoarele luni am reușit să recuperăm cam tot ce s-a pierdut în perioada respectivă. Și anul 2021 arată și el foarte bine. Deci nu a fost afectată afacerea în 2020. Tot ce sper pentru 2022 e să fim cu toții sănătoși, pentru că pentru restul găsim întotdeauna soluții.”