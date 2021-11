Când ați simțit nevoia atragerii unui investitor? De ce atunci sau cum s-a luat această decizie?

Visul oricarui tanar atunci cand face pasul catre antreprenoriat si, mai mult, cand deja start up-ul devine adolescent cu semne clare de maturitate si incredere este aproape inevitabil ca in anumite momente sa nu vezi afacerea ta dezvoltata la nivel international si nu numai. Asa suntem noi oamenii: avem incredere in fortele noastre si ne place sa visam. De la un prim gand de scalare, pana la a bate palma cu un partener nu este un drum chiar atat de lung, iar parteneriatul poate devein posibil doar daca o data a fost o idee, un gand.

Exista doua instrumente foarte importante atunci cand iti alegi un partener: este despre a evalua correct plusurile pe care el ti le aduce si cel mai important este feeling-ul.

In plin process de dezvoltare al brand-ului la nivel national, chiar cand eram pe drum de intoarcere, de la restaurantul din Timisoara catre Bucuresti, m-am gandit cat de frumos ar fi sa existe o scurtatura, iar scurtatura a fost parteneriatul pe care l-am facut. Asta inseamna de fapt a avea un investitor/partener si asta inseamna sa faci parte dintr-un grup mare, pentru industria in care activezi, inseamna sa tai un numar de ani din dezvoltarea ta pe cont propriu.

Cum v-ați gândit că puteți convinge un „leu” și care a fost strategia la care v-ați gândit când ați atras un leu?

Stiam ca cifrele noastre arata foarte bine. Dupa 14 ani de activare in domeniul HoReCa eram stapan pe situatie si cunosteam f bine industria; deschisesem la momentul respective 5 restaurante proprii, un centru de productie la nivel national, manager de proiect in deschiderea unui restaurant pentru un partener. Bineinteles produsul nostru a fost unic in Romania.

Am vrut sa le arat leilor, am subliniat ca visul in care urmau sa investeasca face parte din Blue Ocean. Fiind un concept de restaurant unic, super nisat pe de o parte, pe de alta parte, un restaurant full service, care acopera toate cele 3 mese ale zilei.

Care a fost prima reacție, gând, când Dragoș Petrescu a acceptat să intre în businessul MdC?

Prima reactie a fost de bucurie si m-am gandit la cat de frumos o sa fie pe de o parte si la cat de mult de munca va fi pe cealalta parte.

Ce înseamnă pentru un antreprenor care a construit un business de la zero să aibă un partener, deși minoritar, cu un cuvânt important de spus?

Sa devii partener cu cineva inseamna in primul rand ca tu sa te dezvolti si ca om si ca antreprenor; imbratisez parteneriatele si imbratisez bordurile de conducere; este clar ca deciziile venite din mai multe parti sunt mai bune si as vrea aici sa revin la nevoia pe care o are un antreprenor atunci cand isi allege un partener. Eu nu aveam nevoie doar de un investitor, aveam nevoie de un om cu care sa ma consult si de un om in care sa am incredere.

Cum v-ati simțit în prima lună cu un partner? Ce-a fost schimbat?

Prima luna a fost doar despre planuri schite, analize si audituri. Am trecut usor de la partea operationala la partea de metodologie.

Ce s-a schimbat în toată această perioadă de când Dragoș Petrescu e în business-ul MdC?

Evolutia este una fantastica. Am devenit mai matur; am inteles ca lucrurile necesita mai multa atentie si timp alocat, ca lucrurile bune se fac cu sacrificii si costuri.

Care a fost cea mai mare provocare în aceasta perioadă ?

Provocarea a fost si ramane aceeasi: dezvoltarea brand-ului la nivel national, in regim de francize. Inca de la prima discutie cu Dragos, amandoi ne-am droit sa dezvoltam MdC in regim de francize, la nivel national, prin deschiderea a peste 100 de unitati. Toate astea sunt pec ale sa sen realizeze, prin munca zi de zi, o echipa de oameni, operatiuni, procese si procedure din restaurant, marketing, branding si PR.

Ne puteți spune din culisele tranzacției ? Cum s-au întâmplat lucrurile, niste informații care nu au aparut încă în presă , insight-uri?

Nu exista informatii pe care sa le tinem ascunse, totul este transparent si la vedere; a avut loc o evaluare de brand, o negociere, iar Dragos Petrescu a achizitionat marca cu 500.000 de euro.

Credeți că fără aportul City Grill ați fi reușit să vă dezvoltați la fel?

Am devenit cu Dragos partener si suntem parteneri si cu City Grill, tocmai pentru ca am inteles aportul si cat de mult accelereaza ritmul de dezvoltare. Nu am devenit parteneri cu Dragos, uitandu-ne la el doar ca la un investitor. Dragos, alaturi de edchipa lui se implica si muncesc zi de zi alaturi de noi; dau dovada ca au fost o alegere buna.

Cum arătau cifrele de business în momentul în care City Grill a intrat în acționariat, cum arată lucrurile azi?

Cifrele aratau foarte bine cand am avut discutiile cu Dragos, aveam pe Bucuresti CA de 1 mil de EURO, pe an, si asa cum va spuneam astazi cifrele nu arata diferit tocmai pentru ca procesul de dezvoltare in sistem de francize la nivel national este in bloc-start, dar estimam ca in anul 2024, CA a intregii retele de franciza sa depaseasca 13,5 milioane de EURO.

Care e cea mai mare schimbare care s-a produs după noul acționariat ?

Foarte multe nu s-au schimbat. Doar orele de muncă s-au înmulțit și drumurile prin țară. Având în vedere că obiectivul principal al acestui parteneriat este dezvoltarea proiectului de francize, asta presupune să avem multe întâlniri în diferite orașe. Deși am anunțat de curând lansare francizei, deja avem feedback foarte bun și multe solicitări din țară, ceea ce ne entuziasmează să continuăm expansiunea.

Care sunt estimările de rezultate financiare pentru anul acesta?

Anul acesta estimam sa ajungem la nivel de francize la o cifra de afaceri de 1,5 milioane de EURO.