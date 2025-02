Lansarea unei afaceri în timpul pandemiei a fost într-adevăr o decizie curajoasă

Alexa Rădulescu, owner Infinity for home, ne introduce în lumea Home & Deco din România și mai ales în lumea unei afaceri create cu mult curaj în primul an de pandemie. Infinity for Home, un business cu mobilier personalizat, a valorificat o nevoie recent apărută și crescută în piață: aceea de remodelare a spațiilor, fie de acasă, fie în zona corporate.