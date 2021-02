Workspace Studio informează că cifra de afaceri a companiei specializată în soluţii de amenajare, a ajuns la 9 milioane de euro în 2020, în timp ce proiectele de investiţii s-au ridicat la 350.000 de euro.

Astfel, cifra de afaceri a Workspace Studio în 2020 s-a ridicat la 9 milioane de euro, în care segmentul B2C a reprezentat 7% din total, pondere în creștere față de 3% în 2019. Finalul de an a menținut dinamica pozitivă de după ridicarea restricțiilor atât în B2C, cât și în proiectele B2B, ultimul trimestru aducând aproape 30% din cifra totală de afaceri.

”Împreună cu Allspace Interiors, subsidiara noastră specializată în lucrări de fitout, partiții și pardoseli, am depășit 10 milioane de euro într-un an plin de incertitudini și în care nu am avut nici un proiect mare. Este încă un semn că, în ciuda unui oarecare declin al pieței de birouri, clienții caută produse și soluții de calitate superioară și parteneri integri care să ofere servicii profesionale de înalt nivel” -declară Horatiu Didea, Managing Partner al Workspace Studio.