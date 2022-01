Începem cu un detaliu semnificativ, în acest an, cifra de afaceri a Brick este estimat să crească cu 25-30% față de anul trecut, când n-a stat rău deloc. Chiar și pentru un retailer cu experiență de aproape 20 de ani și cu 60.000 de repere în ofertă, creșterea este una deosebit de importantă.

Stai în casă, te ocupi de ea

”Este de netăgăduit, sectorul brico, DIY (Do It Yourself – n.r.) și home&deco a fost favorizat de această perioadă, pentru că oamenii au petrecut mai mult timp în case, și-au dorit să reamenajeze anumite spații astfel încât acestea să servească mai bine lucrului de acasă sau școlii online, de exemplu”, spune Oana Nechita. Evident, după ce preocuparea pentru siguranța angajaților a fost prima dintr grijile ce trebuiau îndepărtate, digitalizarea a devenit prioritatea Brick. Așa cum au făcut mai toți retailerii din țară. Dar, această zonă este una foarte dinamică, așa că, o lecție a acestei pandemii este că, în digitalizare, trebuie să fii mereu la în pas cu timpul tău.

Așadar, Brick mai face un pas Așadar interes a existat, iar abordarea noastră a fost una menită să asigure stocurile de produse, accesul la aceste produse și, desigur, o politică de prețuri corectă. ”Continuăm planurile de digitalizare și derulăm un parteneriat important pentru dezvoltarea unei noi platforme online care va permite comenzi și livrări ale produselor noastre în toată țara”, mai declară Oana Nechita, pentru Capital. Și ce a mers brici, în vremea pandemiei? ” Putem spune că articolele de uz gospodăresc, decorațiunile, lacurile și vopselele sunt în topul vânzărilor, dar în același timp creșteri de vânzare au avut și articolele din categoria instalațiilor sanitare, instalațiilor electice, mașinilor și echipamentelor, electrocasnicelor, placajelor ceramice, lemnului, laminatelor, a prăfoaselor sau a feroneriei”, subliniază Managerul Executiv al Brick.

Cum arată cumpărătorul ”de pandemie”

Cum s-a modificat profilul consumatorului român după anul pandemic 2020? Este ireversibilă schimbarea? ”Suntem un brand cu profil popular, cu prețuri mici și ne adresăm clienților cu venituri mici și medii, care caută cel mai bun raport calitate-preț. La noi oamenii vin targetat pentru anumite produse, iar prețurile sunt foarte importante pentru ei”, ne spune Oana Nechita despre profilul clasic al cumpărătorului de Brick. Totuși, pandemia a schimbat niște lucruri și se pare că va mai schimba, din moment ce încheierea expansiunii virusului pare destul de departe. ” Nu aș putea spune că s-a schimbat profilul cumpărătorului, mai degrabă cred că s-a produs o reașezare a priorităților și, implicit, a interesului pentru anumite produse. Clientul a devenit mai atent la ce cumpără, la felul în care își petrece timpul și la mediul în care trăiește. Și probabil că aceste tendințe se vor păstra și în continuare”, punctează Nechita. Și, în această situație, care este abordarea, cum păstrezi clienții? ”Industria în care activăm, aceea a bricolajului şi a bunului de larg consum, este foarte dinamică şi competitivă, prin urmare ne bucură proporţia mare de clienţi, dar și faptul că reușim să îi fidelizăm prin diversitatea produselor, serviciilor şi prin preţurile noastre accesibile”, ne lămurește Oana. Concluzie: prețul mic este un secret imuabil!

Afacere și extindere

2020 a fost, clar, un an al provocărilor. Brick nu este în top trei bricoafaceri, deci se concentrează cu putere asupra clientelei. Totuși cum au mers afacerile? Din câte am înțeles, rețeta antiprovocare este limpede: atenția sporită asupra cheltuielilor, creșterea vânzărilor, optimizarea portofoliului de produse, dar și, fără doar și poate, digitalizarea afacerii, lucru realizat rapid de mai toate afacerile. ” Am încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de 116 milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de cea din anul anterior, în timp ce profitul net a avut un avans mult mai puternic, de la 2,8 milioane de lei în 2019 la 4,8 milioane de lei în 2020. Pentru anul 2021, estimăm o creştere de 25-30%”, ne informează Managerul executiv al Brick.

Pe piața unde activează Brick, extinderea pare esențială, dacă ne uită la succesul Dedeman, de pildă. ”Avem în plan trei deschideri de magazine, ca parte din strategia de extindere, lansarea unui magazin online nou și atractiv, care va permite livrări în toată țara, dar și dezvoltarea organizațională. Am învățat în ultima perioadă că neprevazutul poate avea influențe majore, astfel că suntem pregătiți și privim business-ul și din acest punct de vedere”, ne spune Oana. Bref, obiectivele Brick pe termen mediu sunt să ajungă la un număr de 15 magazine deschise în România, să dezvolte vanzările online și să intrăm în topul marilor jucători din această piață.

Cine este Brick

Brick este un brico-retailer în plină expansiune. În afară de magazinele din Constanța, Ovidiu, Mangalia și Giurgiu, compania țintește să deschidă noi unități în Oradea, Satu Mare, Braşov, Ploieşti, Bucureşti, și evaluează posibilități pentru Iaşi și Galaţi.