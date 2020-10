Omul de afaceri Dan Şucu a declarat pentru Agerpres că ar fi interesat de achiziţia de acţiuni la clubul de fotbal FC Viitorul, preşedintele grupării constănţene, Gheorghe Popescu, manifestându-şi dorinţa de a-l coopta printre acţionari.

Proprietarul Mobexpert, Dan Şucu, spune că trebuie să ajungă la o concluzie certă înainte de a începe discuţiile: „Nu am cumpărat acţiuni la Viitorul, că aş putea fi interesat este altceva. Dar nu există nicio tranzacţie. Aş putea fi interesat, dar nu e o discuţie pe care să o fac până nu ajung la o concluzie”.

Președintele clubului, încântat de intenția omului de afaceri

Preşedintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a afirmat că şi-ar dori ca Şucu să devină acţionar la gruparea deţinută de Gheorghe Hagi, pentru a putea dezvolta proiectul început la Ovidiu.

„Din ziua în care eu am venit preşedinte la Viitorul am declarat că intenţionăm să aducem alături de noi, şi a mai spus-o şi Gică de nenumărate ori, oameni cu un potenţial financiar ridicat, astfel încât să ducem proiectul la un alt nivel. În acest an şi jumătate ne-am întâlnit cu o serie de oameni de afaceri care ar avea această posibilitate să vină alături de noi. Fără ajutorul unor oameni cu putere financiară este aproape imposibil să creştem ca proiect. Bineînţeles că domnul Şucu poate fi unul dintre potenţialii viitori acţionari, dar acum nu ştiu care sunt intenţiile domniei sale. Trebuie să ajungă la o concluzie, sper ca aceasta să fie una pozitivă şi să dorească să vină alături de noi. Ar fi minunat ca dânsul şi alţi oameni să vină alături de noi pentru că putem face lucruri importante”, a declarat Popescu pentru sursa citată.

Clubul de fotbal FC Viitorul Constanţa a fost înfiinţat în 2009 de fostul internaţional Gheorghe Hagi, care l-a cooptat în echipa sa, în urmă cu un an şi jumătate, pe Gheorghe Popescu, acesta ocupând funcţia de preşedinte.

În 11 ani de activitate, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României în 2016-2017, Cupa României în sezonul 2018-2019 şi Supercupa României în 2019.