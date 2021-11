Unele dintre aceste evoluții în modul în care oamenii își cheltuiesc banii, alimentate de cea mai recentă tehnologie, vor apărea în curând pe un dispozitiv de lângă noi. La începutul acestui an, The Economist a sugerat că retailerii de pretutindeni ar trebui să se uite mai atent la China, iar unii o fac deja, scrie The Conversation.

Ce va aduce „revoluția retailului” din China restului lumii? Iată cinci concepte la care consumatorii globali trebuie să fie atenți.

1.Un alt mod de viață

Creșterea veniturilor a dus la o creștere rapidă a numărului de chinezi care merg frecvent la restaurant și călătoresc. Afacerile tradiționale ale comerțuluu electronic vindeau bunuri generale, dar nu și un nou stil de viață. Aici au intervenit „super-platformele” digitale. Meituan, de exemplu, care are peste 600 de milioane de utilizatori și este evaluat la 100 de miliarde de dolari, oferă aproape orice tip de servicii și divertisment. Oferă recenzii pentru restaurante, rezervări pentru vacanțe, bilete la film, închiriere de biciclete și multe altele. Așa că ne putem aștepta la noi„superaplicații”, care pot pătrunde în fiecare colț al vieții.

2. Îmbinarea online și offline

Integrarea consumului online și offline este deja familiară multor cumpărători. Dar în China, platforme digitale precum Taobao, JD.com și Meituan oferă mult mai mult decât Amazon. Ele vând totul, de la orez și telefoane, până la vile și călătorii în spațiu.

Cele mai dificile articole la vânzarea online au fost fructele de mare și produsele proaspete, din cauza costurilor ridicate de logistică, a prețurilor scăzute și a produselor ușor perisabile. Dar unii își folosesc acum propriile depozite pentru a furniza alimente proaspete în mai puțin de o oră. Cumpărăturile online au devenit o rutină în multe țări, dar în viitor ne putem aștepta ca orice fel de achiziție să devină mai rapidă și chiar mai convenabilă.

3. Comerțul social

În timp ce oamenii din clasa de mijloc din cele mai mari orașe ale Chinei se bucură de aplicația Meituan, un miliard de chinezi care trăiesc în orașe mici și în zonele rurale nu beneficiază de astfel de avantaje. O platformă de socializare numită PinDuoDuo a exploatat această populație, valorificând popularitatea rețelei sociale WeChat. Ideea a fost de a face cumpărăturile online o experiență socială mult mai interactivă. A devenit deja extrem de populară și o sursă de divertisment ​​și chiar a prins în rîndul clienților mai bogați.

4. Folosirea celebrităților ca instrument de marketing

Folosirea celebrităților de către diverse companii mari, ca instrument de marketing, a prins teren și în China. Mai mult, conceptul i-a inclus și pe directorii unor companii și oficiali guvernamentali, care participă la transmisiuni live pentru a-și vinde marfa. De exemplu, Dong Mingzhu, președinte Gree Electric (cel mai mare producător de aer condiționat din lume) a vândut produse în valoare de 9,3 miliarde de dolari prin 13 fluxuri live în 2020.

5. Vânzarea „invizibilă”

Este practica în care, într-un videoclip, apare o persoană obișnuită, care face lucrurile normale, de zi cu zi, dar nu face nicio recomandare cu privire la achiziționarea de produse. De exemplu, Li Ziqi, cunoscută ca „regina carantinei” a făcut senzație pe internet, în China, cu 2,4 miliarde de vizualizări ale canalului său de YouTube, prezentându-și abilitățile de a face mâncare.

Toate aceste idei au trei lucruri în comun. În primul rând, acestea implică platforme de comerț electronic, plată efectuată de către o terță parte, livrare expres și rețele sociale. Țările cu obiceiuri similare de cumpărături, cum ar fi Marea Britanie și SUA, vor vedea că aceste noi concepte de vânzare cu amănuntul se vor răspândi mai devreme decât altele.