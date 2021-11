Uniunea Europeană are în plan investiţii în infrastructura globală, pentru a crea o alternativă la planul Chinei. Mai exact, Uniunea Europeană intenţionează să mobilizeze până la 300 de miliarde de euro pentru infrastructură şi alte tipuri de proiecte, în cadrul planului denumit „Poarta Globală” („Global Gateway”), care ar urma să fie o alternativă la iniţiativa Chinei „O centură, un drum” („Belt and Road”), arată Financial Times.

Proiecte elaborate de Comisia Europeană indică că ambiţiile Uniunii Europene se bazează pe fonduri publice, inclusiv din partea statelor membre, şi atragerea de investiţii masive din sectorul privat. Fondurile de 300 de miliarde de euro, care ar urma să fie investite până în 2027, vor include resurse din bugetul UE, de la statele membre, de la instituţiile financiare europene şi de la bănci naţionale pentru dezvoltare.

Proiect cheie al Comisiei Europene

„Trebuie mobilizate şi finanţări din sectorul privat, precum şi expertiză şi susţinere pentru acces la finanţări sustenabile”, conform unui proiect de document al Comisiei Europene. Planurile ar urma să fie prezentate oficial peste câteva zile.

Ţările occidentale încearcă să intensifice implicarea într-o serie de proiecte în state aflate în dezvoltare şi să contracareze reţeaua „O centură, un drum” („Belt and Road”), dezvoltată de China. Proiectul „Poarta Globală” („Global Gateway”) nu este prezentat în mod explicit ca fiind o alternativă la planul Chinei, dar Comisia Europeană subliniază că va oferi o variantă „bazată pe valori” şi o „abordare etică”.

Ce urmărește Uniunea Europeană

„Prin oferirea unei opţiuni pozitive pentru dezvoltarea infrastructurii mondiale, proiectul Poarta Globală (Global Gateway) va face investiţii în stabilitatea globală şi în cooperare, pentru a demonstra că valorile democratice oferă certitudine şi corectitudine, oferă sustenabilitate pentru parteneri şi beneficii pe termen lung pentru oamenii din întreaga lume”, precizează proiectul de document al Comisiei Europene.

Planul Uniunii Europene are ca priorităţi investiţiile în digitalizare, în servicii medicale, în energie, transporturi, educaţie şi cercetare.

Cei doi piloni principali ai strategiei Chinei

Încă din anii 1980, China pune în aplicare o strategie de investiții care încurajează întreprinderile deținute de stat și societățile comerciale private din această țară să investească în sectoare strategice din străinătate. Cei doi piloni principali ai strategiei sunt inițiativa „O centură, un drum”, care vizează conectivitatea, și strategia industrială „Fabricat în China 2025” . Ambele urmăresc să garanteze influența și creșterea economică a acestei țări.

Instituțiile europene au lansat un număr de inițiative, iar cea mai recentă dintre acestea – perspectiva strategică UE-China, adoptată în 2019 – a marcat o modificare a tonului relațiilor dintre UE și China, aceasta din urmă fiind considerată atât ca un partener, cât și ca un rival sistemic.