Au loc noi bombardamente la centrala nucleară Zaporojie. Anunțul a fost făcut în urmă cu doar câteva momente de agenția nucleară ucraineană Energoatom.

Într-o postare pe Telegram, sursa citată anunță că Rusia a bombardat din nou, joi, 11 august, centrala nucleară Zaporojie. În urma loviturilor de astăzi, stația de pompare a apelor uzate a fost avariată, iar un fum intens a fost semnalat în apropiere, precizează agenția nucleară ucraineană.

„Invadatorii au vizat din nou teritoriul uzinei nucleare, lovind nu departe de prima unitate energetică. Au avariat stația de pompare a apelor uzate. Un fum intens a fost semnalat în apropiere”, a transmis pe Telegram agenția nucleară ucraineană Energoatom.

Sursa citată trage și un semnal de alarmă cu privire la situația din zona centralei nucleare. Mai exact, potrivit agenției nucleare ucrainene, situația se înrăutățește, în contextul în care mai mulți senzori de detecție a radiațiilor au fost avariați, iar măsurătoarea nu poate fi una precisă.

„Situația se înrăutățește, pentru că sunt surse de radiație în apropiere și mai mulți senzori de detecție a radiațiilor au fost avariați”, adaugă sursa citată.

Până la momentul actual, Energoatom anunța că nivelul de radiație în zona centralei se afla în limite normale, în ciuda bombardamentelor din ultimele ore.

For the fourth time in a day, the invaders fired at the territory near the Zaporizhzhia Nuclear Power Station – Energoatom. pic.twitter.com/zI3so0rTS0

— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2022