În același timp, platformele cripto de top le oferă utilizatorilor posibilitatea să cumpere acțiuni tokenizate și alte active din lumea reală (RWA), alături de criptomonede. Acest articol, oferit de Bitget Academy, răspunde celor mai frecvente întrebări și te ajută să înțelegi cum au intrat activele din lumea reală (RWA) în era digitală.

Ce sunt RWA-urile?

RWA-urile sunt active tradiționale, precum titluri de stat, mărfuri, acțiuni și ETF-uri, care sunt transformate în versiuni digitale și emise ca tokenuri pe blockchain, prin tokenizare. În multe cazuri, fiecare token este acoperit de activul real suport, păstrat în custodie reglementată, astfel încât există o corespondență 1:1 cu echivalentul din lumea reală.

Ce înseamnă „tokenizare”?

Tokenizarea este procesul de a crea o reprezentare digitală, numită „token”, a unui activ din lumea reală pe un blockchain. Practic, drepturile de proprietate sunt convertite într-un token digital, iar astfel o gamă largă de active – de la imobiliare și acțiuni până la aur fizic și artă – poate fi transformată într-un activ programabil.

Fiecare token RWA funcționează ca un certificat digital de proprietate, care permite ca activul suport să fie păstrat în siguranță, împărțit în fracțiuni mai mici și tranzacționat direct între utilizatori, fără să fie necesar un intermediar tradițional.

Ce tipuri de active sunt tokenizate în prezent?

O gamă largă de active este deja tokenizată. Cele mai comune categorii includ:

Instrumente financiare: instrumente financiare tradiționale precum acțiuni, obligațiuni și fonduri.

Mărfuri: bunuri fizice precum aur, argint sau petrol, transformate în tokenuri digitale. În loc să depoziteze un lingou, investitorii pot deține un token care reprezintă o cantitate exactă de aur păstrată într-un seif securizat.

Imobiliare: atât proprietăți rezidențiale (case de vacanță, apartamente), cât și clădiri comerciale (depozite și birouri) pot fi tokenizate. Astfel, mai multe persoane pot împărți proprietatea și pot încasa proporțional veniturile din chirii.

Active intangibile: elemente fără formă fizică, precum credite de carbon și proprietate intelectuală. Inclusiv redevențe muzicale și brevete pot fi tokenizate, ca autorii să poată vinde o parte din câștigurile viitoare.

Obiecte de colecție și artă: bunuri cu valoare ridicată, precum picturi celebre sau obiecte de lux rare, pot fi împărțite în unități digitale, făcând posibil ca oricine să dețină o fracțiune dintr-o capodoperă.

Cum ajunge un activ fizic, precum aurul, „pe blockchain”?

Procesul începe prin verificarea valorii activului și a drepturilor legale asupra acestuia, urmată de emiterea unor tokenuri pe blockchain care reprezintă cote de proprietate.

Dacă luăm exemplul aurului, procesul se poate desfășura astfel:

Emitentul cumpără o anumită cantitate de aur fizic și o depozitează în seifuri securizate. Astfel, tokenul este acoperit 1:1 de aur real. Pentru a menține încrederea, auditori independenți verifică periodic seiful, numărând lingourile și confirmând numerele de serie. Emitentul creează tokenuri digitale pe blockchain. Sistemul este construit astfel încât, pentru fiecare token aflat în circulație, să existe o cantitate echivalentă de aur păstrată în seif. Tokenul devine disponibil pentru cumpărare pe platforme specializate, la fel ca alte criptomonede.

Care sunt principalele diferențe dintre un activ tokenizat și un instrument financiar tradițional sau deținerea directă?

Unul dintre cele mai clare efecte ale tokenizării este introducerea proprietății fracționate. Prin împărțirea unui activ de mare valoare în mai multe token-uri digitale, pragul de intrare pentru investitori se reduce considerabil. Astfel, diversificarea portofoliului devine mai accesibilă, pentru că investitorii pot deține o fracțiune mai mică din activul suport (RWA).

Dincolo de acces, digitalizarea acestor active poate îmbunătăți lichiditatea. Spre deosebire de piețele tradiționale, limitate de programul de tranzacționare și de granițe geografice, activele tokenizate pot fi tranzacționate non-stop, la nivel global.

În plus, atunci când investitorii pot tranzacționa mai direct, costurile asociate tranzacțiilor scad semnificativ. Rolul intermediarilor se reduce, deoarece blockchain-ul poate ține automat evidența tranzacțiilor, ceea ce face procesul mai rapid și mai eficient decât pe platformele tradiționale sau în cazul deținerii directe.

Cum își pot verifica utilizatorii deținerile de token-uri RWA?

În cazul activelor tokenizate, deținătorii pot vedea token-urile direct în portofelele digitale sau în conturile de pe platformele centralizate. La fel cum o aplicație bancară afișează soldul, aceste conturi pot arăta câte token-uri are utilizatorul.

O variantă descentralizată de verificare este un Block Explorer (un motor de căutare pentru blockchain). Utilizatorii pot introduce adresa portofelului în bara de căutare pentru a vedea un istoric permanent, cu marcaj temporal al proprietății lor.

Avertisment de risc:

Acest articol este furnizat exclusiv în scop informativ și nu constituie recomandare de investiții, consultanță juridică sau financiară și nici o ofertă ori o solicitare de a cumpăra sau vinde instrumente financiare sau active digitale. Orice opinii exprimate se bazează pe observații curente ale pieței și se pot modifica. Performanțele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Activele digitale sunt volatile și pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Cititorii ar trebui să își facă propria documentare independentă și să solicite consultanță de specialitate înainte de a lua orice decizie de investiție.

Material realizat in colaborare cu Bitget Academy