Nu a fost anunțată nicio cauză a morții, dar prietenul și prezentatorul actorului, „Marvelous Marvin” Boone a scris pe rețelele de socializare că Lowe a murit după „o suferință îndelungată”, relatează LA Times.

”Cu el a murit și o parte din mine”

„Sunt pur și simplu devastat”, a spus el pe Facebook. „Fratele meu și cel mai bun prieten de peste 40 de ani, George Lowe, a murit după o îndelungată suferință. Cu el a murit și o parte din mine. A fost un artist și un actor vocal extrem de talentat. Un adevărat geniu cu suflet cald. Cel mai amuzant om de pe Pământ. A fost, de asemenea, vocea lui Space Ghost”, a continuat el.

Casper Kelly, scriitor-producător-regizor, autorul serialului „Your Pretty Face Is Going to Hell” și-a amintit de Lowe, scriind: „ A fost un om minunat și amuzant. Un actor genial. Colectionar de artă. In Space Ghost a fost genial și a ajutat la lansarea unui nou val de actori”.

„Inima mea este frântă. George Lowe a fost unul dintre cei mai amuzanți oameni pe care i-am cunoscut și unul dintre cei mai empatici. O să ne fie dor de tine. RIP”, a declarat Tim Frasier, producător executiv la Premiere Networks.

A fost actor vocal și un cunoscut colecționar de artă

Lowe s-a născut pe 10 noiembrie 1957, în Dunedin, Florida, și a lucrat în radio înainte de a trece la actoria vocală, în anii 1990. A fost un artist vizual și un colecționar de artă, potrivit Muzeului American de Artă Vizionar, adunând sute de lucrări Pop Art semnate de Andy Warhol, Claes Oldenburg și alții.

”Space Ghost,” care a debutat în anii 1960 pe CBS, a evoluat în anii 1990 dintr-un luptător foarte rău din spațiul cosmic într-o gazdă de talk-show, într-un spectacol care combina animația și acțiunea live.

„Space Ghost Coast a fost primul show TV care prezenta un super-erou de desene animate ca gazdă aspectacolului. În timpul difuzării sale, din 1994 până în 1999 și până în 2012, a găzduit nume precum Björk, Conan O’Brien, Bob Costas și Michael Stipe de la R.E.M..

Lowe și-a împrumutat vocea pentru personaje din mai multe seriale animate

„Cel mai interesant lucru despre Space Ghost este că a fost difuzat într-un moment în care eroi precum X-Men și Batman erau foarte populari”, a spus fostul director al Cartoon Network Mike Lazzo pentru The Times. „Aici avem un erou care colaborează cu foștii săi dușmani, fascinând atât părinții, cât și copiii”, a declarat el.

Lowe și-a împrumutat vocea pentru numeroase roluri în serialele „Robot Chicken”, „The Brak Show” și „Aqua Teen Hunger Force”, iar în 2024 a asigura vocea in episodul din sezonul 3 „Space Con” din „Jellystone!”.