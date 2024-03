Deși cauza morții sale nu a fost făcută publică, se știa că în ultimii ani Michael Culver a avut probleme mari de sănătate. Decesul actorului britanic a fost anunțat de agentul său, informează New York Post.

„Cu mare tristețe confirmăm decesul prietenului și clientului nostru Michael Culver”, se arată în comunicat. „A fost o onoare să-l reprezentăm pe Michael în ultimul deceniu. L-am ajutat să fie prezent la cele mai bune evenimente dedicate universului „Războiul Stelelor” din Marea Britanie și Europa”, au continuat aceștia. „Ne va fi dor de el.”

A avut roluri notabile în „The Return of Sherlock Holmes”, „A Passage to India”, „Secret Army”

„Culver a avut o carieră, timp de 50 de ani, cu roluri notabile în „The Return of Sherlock Holmes”, „A Passage to India”, „Secret Army” și, desigur, unul dintre cele mai memorabile roluri, cel din franciza „Star Wars”, ” a continuat agentul său.

Michael Culver a fost căpitanul Needa în „The Empire Strikes Back”

Michael Culver a jucat rolul căpitanului Needa în „Star Wars – The Empire Strikes Back” și a fost ucis de Darth Vader.

Actorul a renunțat la actorie la începutul anilor 2000 pentru a se concentra pe activismul politic.

De asemenea, a avut o carieră impresionantă pe scenă, lucrând cu teatre din Scoția și la Londra.

În plus, a apărut în emisiunile TV „Emmerdale Farm”, „Spooks” și „Wallander”.

Susținător al protestatarului anti-război Brian Haw

Michael Culver a fost un susținător puternic al protestatarului anti-război Brian Haw în timpul războiului din Irak. Haw, care a murit în 2011 din cauza unui cancer pulmonar, a fost o prezență constantă în Westminster, din 2001, când a început să protesteze față de politica externă a Regatului Unit și a SUA.

În 2023, Culver și actorul Mark Rylance au pornit o campanie de strângere de fonduri, cerând ca o statuie a lui Haw să fie ridicată în fața Muzeului Imperial al Războiului din sudul Londrei.

Statuia militantului pentru pace Brian Haw, care a petrecut 10 ani campând în fața Palatului Westminster, a fost instalată anul trecut în sudul Londrei.

Michael Culver a fost căsătorit de două ori și are trei copii Justin, Roderic și Susan.

S-a stins unul din cei mai iubiți actori

Pe de altă parte, Greg Finley, actorul american cunoscut pentru că și-a împrumutat vocea unor personaje din filme de desene animate, dar și pentru „Dosarele X” și „Men in Black II”, a murit luna trecută din cauza unor probleme cardiace, în timp ce se afla în vacanță, la casa unui membru al familiei.

Avea 76 de ani. Moartea sa a fost anunțată de fiul său, Guy Finley.

Cu o carieră care se întinde pe zeci de ani, cu diverse roluri, Finley (cunoscut ocazional sub numele de Guy Garrett) a intrat în show-business ca actor cu roluri mici în filme cunoscute precum „The Night Stalker” (1975) și, în 1981, „Flo și The Misadventures of Sheriff Lobo”, informează Deadline.

A contribuit la filmele „Indiana Jones și templul morții”

În curând, avea să contribuie la proiecte majore precum „Indiana Jones și templul morții” cu Harrison Ford din 1984.

În 1985 a contribuit la lansarea francizei filmului de desene animate „Robotech” ca scriitor, regizor și voce. A jucat în „Dosarele X” și a fost vocea pentru extratereștrii din „Men in Black II”.

Finley și-a împrumutat vocea și pentru alte proiecte cinematografice, inclusiv pentru „Hannah Montana: The Movie”, „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” și pentru filmul regizat de Baz Luhrmann „Marele Gatsby”. A făcut parte din compania de casting a lui Barbara Harris, The Looping Group.

Finley s-a retras în 2018, lucrând doar ocazional la proiecte precum „The Loud House” din 2021 și, anul trecut, pentru „The King Who Never Was” de la Netflix.