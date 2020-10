Veste uriașă pentru toți românii care au centrale termice de apartament. Acum totul este oficial. Pot economisi o mare sumă de bani.

Cei care au centrale termice de apartament pot da lovitura

Consumatorii casnici ar putea economisi până la 600 de lei pe an, în funcție de mărimea gospodăriei, dacă îşi renegociază contractele cu furnizorii de gaze, susţin analiştii economici. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie, doar 10% dintre consumatori au făcut acest lucru până acum.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, spune că avantajul renegocierii contractului la gaze se va vedea cel mai bine în lunile de iarnă. „Aş începe cu o cifră care a fost aruncată în spaţiul public, în comunicatul Consiliului Concurenţei, de 200 de lei pe lună.

Este o cifră care, din punctul meu de vedere, este exagerată. Putem să discutăm de o reducere a consumului de gaze în perioada de iarnă undeva la 500 de lei pe an, în gospodărie. Să zicem că am putea obţine 600 de lei pe an, o reducere în cazul unui consumator care stă într-o casă casă şi undeva la 250 de lei, maxim 300 de lei pe an, la nivelul unui consumator care stă într-un bloc”, a explicat Dumitru Chisăliţă, conform Radio România Actualități.

Autoritatea de concurenţă a finalizat prima etapă a analizei derulate în contextul liberalizării activităţii de furnizare a gazelor naturale către clienţii casnici.

Analiza Consiliului Concurenţei a evidenţiat faptul că, până la acest moment, procesul de liberalizare a furnizării gazelor naturale consumatorului casnic nu a generat un interes semnificativ în rândul clienţilor casnici: în prima lună de la debutul liberalizării, o mare parte dintre clienţii casnici au fost pasivi, iar cea mai mare parte a celor care au trecut în regim concurenţial au făcut acest lucru fără a schimba furnizorul curent de gaze naturale.

La sfârşitul lunii iunie 2020 (înainte de a fi demarat procesul de liberalizare), clienţii casnicii cărora li se furnizau gaze naturale în regim concurenţial reprezentau 12,1% din totalul consumatorilor casnici, ajungând la circa 19% în iulie 2020.

Cu toate acestea, doar 2% dintre clienţii casnici care au trecut în regim concurenţial în luna iulie au făcut acest lucru concomitent cu schimbarea furnizorului de la care achiziţionau gaze naturale în regim reglementat.

„Credem că acest lucru este rezultatul unui cumul de factori. Pe de o parte, în perioada verii, volumul redus al gazelor naturale consumate nu a generat un interes deosebit pentru schimbarea furnizorului, aşa cum s-ar putea să fie cazul în timpul sezonului rece, când consumatorii ar putea fi mult mai interesaţi de preţul gazelor naturale şi de diferenţele de preţ ale diverşilor furnizori.

Pe de altă parte, ofertele de gaze naturale realizate la debutul procesului de liberalizare s-ar putea să nu fi fost suficient de atractive pentru a determina schimbarea furnizorului curent de gaze naturale de către clienţii casnici.

Nu în ultimul rând, nivelul de informare a consumatorilor cu privire la procesul de liberalizare, în general, şi la modalitatea de schimbare a furnizorului, în particular, ar putea fi mai redus decât cel dorit”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Cu toate acestea, ofertele de gaze naturale cu abonament reprezintă produse care asigură avantaje în cazul clienţilor cu un anumit nivel de consum, astfel că, pentru o parte dintre clienţii casnici (cei cu un consum relativ scăzut), s-ar putea dovedi dezavantajoase.

Ca urmare, consumatorii ar trebui să aleagă dintre ofertele propuse de furnizori după efectuarea unei evaluări privind avantajul sau dezavantajul achitării unui abonament.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că, deşi majoritatea furnizorilor au respectat reglementările specifice ale ANRE (care prevăd un nivel minim de informaţii ce trebuie comunicate clienţilor în etapa precontractuală sau, după caz, contractuală), unele oferte şi contracte cuprind şi clauze care, în anumite situaţii, pot genera bariere în calea clienţilor casnici de a alege în deplină cunoştinţă de cauză cele mai potrivite condiţii de furnizare sau care pot bloca, fie şi temporar, posibilitatea clienţilor casnici de a schimba furnizorul de gaze naturale.

ANRE a pus deja la dispoziţia clienţilor o aplicaţie web menită să ofere informaţii comparative privind ofertele-tip ale furnizorilor de gaze naturale. Această aplicaţie a fost revizuită recent, modificările aduse de autoritatea de reglementare vizând o mai bună comparabilitate a ofertelor furnizorilor de gaze naturale.