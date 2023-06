Ceaiul verde şi ceaiul negru previn şi tratează foarte multe afecţiuni. Acest articol detaliază diferențele dintre ele, inclusiv conținutul de cofeină și beneficiile potențiale aduse sănătății.

Ceaiul negru are o aromă mult mai puternică și o culoare mai închisă decât alte tipuri de ceai, precum ceaiul verde și ceaiul alb, deoarece suferă mai multă oxidare), rezultând culoarea caracteristică și gustul bogat. Ceaiul negru are o aromă bogată, de malț și este adesea savurat cu un strop de lapte.

Toate variantele de ceai pot avea diferite beneficii din punct de vedere nutrițional, explică dieteticianul Marissa Meshulam, potrivit Womenshealthmag.

Există clar unele diferențe

Între ceaiul negru și cel verde există clar unele diferențe. „Știind că și ceaiul negru și cel verde provin din aceeași plantă, mulți s-ar putea întreba dacă există diferențe majore, în afară de gustul care le separă pe cele două”, spune nutriționistul Erica Zellner.

Diferența majoră dintre ceaiul negru și ceaiul verde constă în modul în care sunt procesate frunzele după recoltare, spune Zellner. Dar un lucru este cert: ambele ceaiuri sunt surse bogate de cofeină și antioxidanți.

Câtă cofeină conțin

Mai exact, ceaiul negru conține aproximativ 47 de miligrame de cofeină pe ceașcă de ceai, în timp ce ceaiul verde conține aproximativ 28 de miligrame de cofeină.

Frunzele de ceai negru se oxidează după recoltare, ceea ce înseamnă că sunt expuse la aer pentru a se usca, spune Meshulam. Acest pas influențează în cele din urmă aroma ceaiului, dând ceaiului negru acel gust pământesc și întunecat. Pe de altă parte, frunzele de ceai verde sunt încălzite imediat după recoltare pentru a opri oxidarea. Este o parte din motivul pentru care ceaiul verde poate avea un gust mai ușor.

Nu se prepară în același mod

Pe lângă faptul că sunt procesate diferit, ceaiul verde și ceaiul negru se prepară în moduri diferite, explică Keri Gans. De exemplu, ceaiul negru se prepară de obicei cu un strop de lapte și poate chiar cu puțină miere. Ceaiul verde se consumă de obicei ca atare, cu o picătură de miere sau cu o felie de lămâie. Și la unul și la celălalt se poate adăuga zahăr pentru a ne satisface papilele gustative.

Mai multă energie

Cafeaua nu este singura modalitate de a obține cofeina de care aveți nevoie dimineața, pentru a începe ziua plini de energie. S-a dovedit că și ceaiul verde ar putea fi o formă de cofeină, chiar mai sănătoasă. Ingredientul activ-cheie al ceaiului verde este cofeina, care este un stimulent cunoscut. Dar ceaiul verde nu conține la fel de multă precum cafeaua și nu va provoca efectele de „agitație”, asociate cu prea multă cofeină.” Deci, alegerea de a bea ceai verde în fiecare zi ar putea fi soluția de care aveți nevoie.

Vă scapă de anxietate

Ceaiul verde are un ingredient care poate ajuta, dacă suferiți de anxietate. Ceaiul verde conține ingredientul L-teanină, care are un efect mare asupra organismului. „L-teanina crește activitatea neurotransmițătorului inhibitor GABA, care are efecte anti-anxietate”, scrie Healthline.

Un studiu Health Research Institute a constatat că „L-teanina crește semnificativ activitatea în banda de frecvență alfa, indicând faptul că relaxează mintea, fără a induce somnolență”, adaugă site-ul.

Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Potrivit Healthline, „ceaiul verde poate îmbunătăți unii dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare”, inclusiv pentru atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.

Creierul va funcționa mai bine

Ceaiul verde „conține aminoacidul L-teanină, care poate funcționa sinergic cu cofeina și astfel poate îmbunătăți funcția creierului”. Un studiu a constatat că L-teanina, în combinație cu cofeina, poate îmbunătăți abilitățile cognitive. Deoarece ceaiul verde conține atât cofeină, cât și L-teanină, este practic o super-băutură care oferă energie și un nivel mai bun de funcționare a creierului.

Risc scăzut de cancer

Tot mai multe studii sugerează că un consum regulat de ceai verde poate ajuta la prevenirea cancerului. Astfel, s-a observat că femeile care au băut ceai verde au avut un risc cu 20 până la 30% mai mic de a dezvolta cancer de sân.