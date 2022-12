Din cele mai vechi timpuri s-a știut că ceaiul negru are beneficii asupra sănătății și chiar a fost folosit în medicamente pe bază de plante, potrivit Sportskeeda.

Astăzi, obiceiul de a bea mai multe căni de ceai negru a devenit tot mai popular. Frunzele ceaiului negru provin din planta Camellia sinensis. Frunzele de ceai sunt bogate în antioxidanți și alți compuși buni pentru organism. Beneficiile ceaiului negru includ proprietăți anti-inflamatoare și stimulatoare. Acesta conține, de asemenea, un grup de polifenoli și flavonoide numite catechine, care au proprietăți antioxidante. Consumul regulat al acestor nutrienți ajută la reducerea multor factori de risc pentru boli de inimă, inclusiv colesterol crescut, tensiune arterială, niveluri ridicate de trigliceride și obezitate. Consumul de ceai negru poate îmbunătăți concentrarea și ajută la relaxare.

Ce conține o ceașcă de ceai negru

O ceașcă de ceai negru (aproximativ 237 de grame) conține:

Calorii – 2,4 kcal

Carbohidrați – 0,4 gr

Fibre – 0,1 gr

Grăsimi – 0,0. gr

Proteine ​​– 0,1 gr

Ceaiul negru nu este o sursă bună de macro sau micronutrienți și nu are o putere calorică semnificativă. Beneficiile ceaiului negru provin din compușii antioxidanți din frunze, care sunt, de asemenea, bogați în cofeină.

Beneficiile ceaiului negru

Compușii naturali din ceaiul negru pot avea următoarele beneficii pentru sănătate:

Combat radicalii liberi

Proprietățile antioxidante ale frunzelor de ceai sunt cele mai importante. Ceaiul negru este bogat în polifenoli, inclusiv catechine, teaflavine și thearubigine. Aceștia ajută la eliminarea radicalilor liberi și la diminuarea daunelor celulare din organism.

Un studiu publicat în revista Lipids in Health and Disease a concluzionat că teaflavinele și thearubiginele au redus nivelul colesterolului și al zahărului din sânge. Un alt studiu, publicat în American Journal of Clinical Nutrition, a examinat rolul catechinelor din ceaiul oolong în controlul kilogramelor și a observat rezultate promițătoare.

Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Ceaiul negru este bogat în flavonoide, care sunt benefice pentru sănătatea inimii. Acești compuși pot reduce mulți factori de risc pentru bolile de inimă, inclusiv hipertensiunea arterială, colesterolul LDL ridicat, nivelurile ridicate de trigliceride și obezitatea.

Îmbunătățește sănătatea intestinului

Beneficiile ceaiului negru nu sunt legate doar de sănătatea cardiovasculară, ci și de sănătatea gastrointestinală. Polifenolii din ceaiul negru pot promova creșterea bacteriilor intestinale benefice. Acestea joacă un rol important în întreținerea și funcționarea intestinului.

Contribuie la reducerea tensiunii arteriale

Un studiu publicat în revista Complimentary Therapies in Medicine a constatat că acest tip de ceai a scăzut tensiunea arterială sistolică cu 4,81 mmHg și tensiunea arterială diastolică cu 1,98 mmHg.

Frunzele de ceai negru se oxidează după recoltare, ceea ce înseamnă că sunt expuse la aer pentru a se usca. Acest pas influențează în cele din urmă aroma ceaiului, dând ceaiului negru acel gust pământesc și întunecat. Pe de altă parte, frunzele de ceai verde sunt încălzite imediat după recoltare pentru a opri oxidarea.