Florin Cîţu a declarat că, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, situația arată bine din punct de vedere economic pentru România.

„INS a publicat cifrele pentru primele trei trimestre din 2021 şi arată bine cele trei trimestre. Arată o creştere economică de 8,2% pentru tot anul. Ea va decelera spre finalul anului, dar aici arată deja că economia până în trimestrul trei a mers bine. Va rămâne creşterea economică peste aşteptări”, a declarat preşedintele PNL, la DCnews.

Economia a performat mai bine decât se aştepta oricine

Fostul premier a amintit că Guvernul pe care l-a condus a început anul 2021 cu o creştere economică estimată la aproape 4,5 şi „se va termina anul cu o creştere economică în jur de 7%”.

„Anul trecut am avut venituri mai mari la buget, am reuşit să scădem deficitul bugetar de la 10% la sub 7%, deşi ţinta era de sub 7,16% şi am avut venituri pentru o primă fază de decontare a facturilor fără să afectăm deficitul bugetar. Performanţa economică pe primele trei trimestre a fost una peste aşteptări”, a mai precizat Florin Cîţu.

Liderul PNL spune că economia globală și aceea a României au suferit multe șocuri anul trecut, dar, cel puțin în cazul țării noastre, a performat „mai bine decât se aştepta oricine”.

„Economia României şi economia globală au fost lovite anul trecut de mai multe şocuri pe partea de costuri, de producţie, de ofertă de la producători şi asta s-a văzut în creşteri de preţuri, unul dintre ele este energia (…) Economia României a performat mai bine decât se aştepta oricine, decât ne spuneau toţi specialiştii care azi sunt cu noi la guvernare, dar erau specialişti în partea cealaltă şi spuneau că o să fie un dezastru, că o să fie praf. Nu a fost aşa”, a adăugat el.

BNR nu e îngrijorată încă de inflație

În ceea ce privește rata de inflaţiei de aproape 10% înregistrată în România la sfârşitul lui 2021, Florin Cîţu a explicat că este vorba despre „partea a doua a unei creşteri fără aşteptări şi a unor costuri care se transferă foarte rapid în preţuri”.

„Am avut tot timpul încredere în BNR. Banca Naţională, anul trecut, putea în timpul anului, dacă vedea un pericol permanent sau o creştere a inflaţiei care rămâne sus mult timp, sunt sigur că ar fi acţionat. BNR nu a luat o decizie până în partea de a final a anului când a început să crească uşor dobânzile, ceea ce îmi spune mie că Banca Naţională nu este îngrijorată încă că inflaţia va fi mult peste ţintă. A crescut inflaţia, dar Banca Centrală avea instrumente dacă voia să reducă această dinamică a inflaţiei”, a explicat liderul liberal.

Situația ar putea fi scăpată de sub control

Florin Cîțu punctează că dacă rata inflației rămâne ridicată am putea avea „o spirală cu preţuri şi dobânzi care cresc”, situație care-i va afecta pe românii cu venituri mici sau pe cei cu rate.

„Dacă rata inflaţiei rămâne peste 8% până prin martie-aprilie, îmi este teamă că va fi scăpat sub control fenomenul inflaţiei în România (…) E foarte important ca Banca Centrală să acţioneze acum, dar sunt sigur ce face, ca să reducă rata inflaţiei.

Dacă rata inflaţiei rămâne mare în perioada următoare şi dacă BNR nu e ajutată de politica fiscală, îmi este teamă că vom vedea o spirală cu preţuri şi dobânzi care cresc. Asta afectează doar pe românii cu venituri mici, pentru că cei venituri mari ştiu să se descurce. Investesc în altceva.

Românii cu venituri mici au salariu, au rată. Sunt afectaţi şi de aceea e important ca politicienii şi Banca Centrală să lucreze împreună. Pe de o parte, Guvernul să reducă deficitul bugetar, de pe altă parte, Banca Centrală să se asigure că foloseşte politica monetară ca inflaţia să scadă”, a mai spus Florin Cîţu.