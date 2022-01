Actualul lider liberal, Florin Cîţu, este convins că îşi va duce mandatul de preşedinte al PNL până la capăt. Acesta spune că „schimbarea mea din funcție va fi la următorul Congres, în 2025” și consideră că în prezent doar dacă „vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern” se va face așa ceva.

PNL are o conducere aleasă cu 60% din voturi

„Cred că vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt câţiva care nu au trecut prin Congresul de anul trecut şi poate l-au pierdut şi au o nostalgie aşa de … Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern, de munca colegilor noştri, atunci putem să facem aşa ceva.

În acest moment Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri ok, zic eu, am făcut această coaliţie, PNL este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024.

A, că sunt detalii, că sunt lucruri de detaliu pe care trebuie să îmbunătăţim cu toţii, asta este altceva.

Dar, dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menţineam această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment”, a afirmat preşedintele PNL, Florin Cîţu, marţi seară, la TVR 1.

Coaliția de guvernare funcționează

De asemenea, Florin Cîţu, afirmă că „guvernarea merge bine”, iar coaliţia funcţionează aşa cum se aştepta să fie, şi anume ca un compromis.

„Guvernarea până acum merge bine şi ăsta este actul de guvernare. Acum, mai sunt postări care au pe final câteva ironii care nu ar trebui să fie (referindu-se la postarea de marţi, de pe Facebook, a preşedintelui PSD Marcel Ciolacu – n.r.), dar în rest acest compromis care a fost făcut pentru a crea o stabilitate într-un moment dificil pentru România şi a avea o majoritate în Parlamentul României deocamdată funcţionează”, a mai afirmat liberalul.

El a susţinut că actuala coaliţie este „exact cum se aştepta să fie, un compromis”, dar important este să nu fie distrus echilibrul „câştigat foarte greu în ultimii ani de zile pentru economie”.

„Pentru mine este foarte important să nu distrugem un echilibru care a fost câştigat foarte greu în ultimii ani de zile pentru economie, pentru că toţi vom avea de tras după aceea în viitor. Orice derapaj va fi sancţionat şi public de Partidul Naţional Liberal, dar şi în coaliţie”, a adăugat Florin Cîţu.