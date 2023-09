Acest produs lactat atât de apreciat are o textură mai groasă și un gust mai amar decât iaurtul obișnuit. Oferă o varietate de nutrienți esențiali, inclusiv B12, calciu și vitamina A, este mai bogat în proteine și mai sărac în carbohidrați decât iaurtul nestrecurat, potrivit Health.com.

Studiile arată că un consum regulat de iaurt grecesc poate aduce beneficii sănătății, de la creșterea sațietății până la întărirea oaselor. În urma procesului care transformă laptele în iaurt, iaurtul grecesc are o etapă de fermentare în plus și o etapă de filtrare mai mare decât versiunea obișnuită, motiv pentru care este mai gros și mai cremos.

Conține mai puțină apă, dar mai mulți nutrienți

De fapt, e nevoie de mai mult lapte pentru a produce iaurt grecesc. Asta înseamnă că va conține mai puțină apă, dar mai mulți nutrienți. În forma sa originală, mai puțin filtrată, iaurtul grecesc integral este cel mai bogat în grăsimi, conținând aproximativ 9 grame la 100. Asta înseamnă un aport mai mare de calorii, dar și o senzație mai mare de sațietate datorită echilibrului grăsimi-proteine și un profil de aromă mai plin, care se pierde, de obicei, în versiunile degresate, care au mai puține calorii.

Iaurtul grecesc este o sursă importantă de proteine și nutrienți esențiali

Iaurtul grecesc are mult mai multe proteine, în comparație cu iaurtul obișnuit, nestrecurat. De fapt, iaurtul grecesc oferă mai mult de două ori cantitatea de proteine din iaurtul obișnuit. Un recipient de iaurt grecesc conține 17 grame (g) de proteine, în timp ce aceeași porție de iaurt obișnuit conține doar 6 grame. Proteinele sunt esențiale deoarece aminoacizii, adesea denumiți „componentele de bază” ale proteinelor, sunt necesari pentru sinteza hormonilor și neurotransmițătorilor, pentru funcția imunitară și pentru multe alte procese vitale.

Dietele bogate în proteine au fost legate de o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv gestionarea greutății, densitatea osoasă și compoziția corporală îmbunătățite și o mai bună reglare a zahărului din sânge. Nevoia de proteine depinde de factori precum nivelul de activitate și dimensiunea corpului, dar majoritatea experților este de acord că persoanele active fizic au nevoie între 0,54 și 0,9 g de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi, adică mai mult decât doza actuală pentru proteine, care se situează la 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală sau 0,36 g pe kilogram.

Iaurtul grecesc este bogat în grăsimi sănătoase, vitamine și minerale

Pe lângă proteine, iaurtul grecesc este bogat în grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. De exemplu, o porție de 70 grame de iaurt grecesc acoperă peste 40% din nevoile de B12, un nutrient esențial pentru funcția neurologică, cât și pentru seleniu, un mineral necesar pentru sănătatea tiroidei, care are proprietăți antioxidante puternice. Este, de asemenea, o sursă bună de calciu, zinc și alte câteva vitamine și minerale.

Un studiu din 2020, care a inclus date despre peste 65.000 de copii și adulți, a constatat că persoanele care mâncau iaurt grecesc aveau o dietă de calitate, precum și un aport mai mare de calciu, magneziu, potasiu și vitamina D.

Probioticele din iaurtul grecesc contribuie la echilibrul florei intestinale

Beneficiile iaurtului grecesc provin în principal din conținutul ridicat de proteine biodisponibile, care ajută la menținerea masei corporale. În plus, conținutul scăzut (sau chiar fără) de zahăr și lactoză îl face potrivit pentru persoanele cu diabet sau alergii la lactoză. Probioticele, cunoscute sub denumirea de bacterii lactice, care se găsesc în iaurtul grecesc, contribuie la echilibrul florei intestinale, facilitează absorbția vitaminelor și mineralelor în organism, echilibrează metabolismul și reduc balonarea.

Iaurtul grecesc are o concentrație mare de minerale, inclusiv calciu, dar și de vitamine B solubile în apă și vitamina A (retinol). În plus, conține aminoacidul leucină, care crește senzația de sațietate și scade nevoia de a mânca în permanență. „Pe lângă faptul că este bogat în proteine, un macronutrient esențial care te poate ajuta să te simți sătul, iaurtul grecesc este plin de nutrienți precum calciu (deși are mai puțin calciu decât iaurtul tradițional) și vitaminele B, cum ar fi B12, riboflavina și acid pantotenic”, spune medicul Albert Poon.