„Iaurtul grecesc este o opțiune bogată în proteine, cu conținut scăzut de zahăr, care poate fi completată cu o serie de alimente sănătoase și care oferă mai mulți nutrienți, antioxidanți și fibre”, spune Serena Poon, un bucătar celebru și nutriționist. „Dar, în timp ce iaurtul grecesc oferă multe beneficii, preferințele individuale și nevoile alimentare pot varia. Alegeți iaurtul grecesc simplu și evitați pe cât puteți soiurile puternic îndulcite sau aromate dacă vreți să creșteți beneficiile”, spune ea.

Care sunt tipurile de iaurt grecesc

În urma procesului care transformă laptele în iaurt, iaurtul grecesc are o etapă de fermentare în plus și o etapă de filtrare mai mare decât versiunea obișnuită, motiv pentru care este mai gros și mai cremos. De fapt, e nevoie de mai mult lapte pentru a produce iaurt grecesc. Asta înseamnă că va conține mai puțină apă, dar mai mulți nutrienți. În forma sa originală, mai puțin filtrată, iaurtul grecesc integral este cel mai bogat în grăsimi, conținând aproximativ 9 grame la 100. Asta înseamnă un aport mai mare de calorii, dar și o senzație mai mare de sațietate datorită echilibrului grăsimi-proteine și un profil de aromă mai plin, care se pierde de obicei în versiunile degresate, care au mai puține calorii.

Pe de altă parte, iaurtul grecesc cu 0% grăsime, care este cea mai populară opțiune, are mai puține calorii, dar are un gust mai mult de cremă de brânză, decât de iaurt moale, potrivit glamour.com.

Care sunt beneficiile iaurtului grecesc

Beneficiile iaurtului grecesc provin în principal din conținutul ridicat de proteine biodisponibile, care ajută la menținerea masei corporale. În plus, conținutul scăzut (sau chiar fără) de zahăr și lactoză îl face potrivit pentru persoanele cu diabet sau alergii la lactoză.

Probioticele, cunoscute sub denumirea de bacterii lactice, care se găsesc în iaurtul grecesc, contribuie la echilibrul florei intestinale, facilitează absorbția vitaminelor și mineralelor în organism, echilibrează metabolismul și reduc balonarea. Iaurtul grecesc are o concentrație mare de minerale, inclusiv calciu, dar și de vitamine B solubile în apă și vitamina A (retinol). În plus, conține aminoacidul leucină, care crește senzația de sațietate și scade nevoia de a mânca în permanență. „Pe lângă faptul că este bogat în proteine, un macronutrient esențial care te poate ajuta să te simți sătul, iaurtul grecesc este plin de nutrienți precum calciu (deși are mai puțin calciu decât iaurtul tradițional) și vitaminele B, cum ar fi B12, riboflavina și acid pantotenic”, spune Poon.

De ce iaurtul grecesc consumat la micul dejun scade senzația de foame

Iaurtul grecesc asigură aportul de proteine chiar la începutul zilei și ține la distanță oscilațiile nivelului zahărului din sânge. Metabolismul începe ziua diferit atunci când mânânci iaurt grecesc dimineața, altfel decât ai mânca, de exemplu, un croissant. Iaurtul grecesc este considerat de specialiști cheia unui mic dejun echilibrat, pentru că ai parte de un gust foarte bun, ca la alte alimente, în timp ce elimini zaharurile care duc la creșterea glicemiei. Dacă țineți dietă, puteți încerca și alte combinații cu iaurt grecesc, amestecându-l cu cereale, fructe sau chiar cu câteva fursecuri. Veți observa că nu vă este foame la o oră după micul dejun.