De la tarte cu cremă mascarpone până la prăjituri mai elaborate, căpșunile sunt legate de desert. Iată o rețetă cu căpșuni pe care trebuie să o încercați neapărat vara asta, potrivit acestui site.

Acest răsfăț cu iaurt, căpșuni și ciocolată este și sănătos și are un gust uimitor. Este un adevărat răsfăț răcoritor și delicios de vară! Neapărat trebuie ținut la frigider!

Timp de preparare: 15 minute plus o oră până la o oră jumătate pentru a îngheța

Timp de gătire: 2 minute

Timp total: 1 oră și 47 de minute

Porții: 8 până la 10

Ingrediente

2 kilograme de căpșuni proaspete, spălate și tăiate în bucăți mici

Un pahar de iaurt grecesc cu lapte integral sau iaurt cu vanilie

o lingură miere (opțional)

o linguriță vanilie (opțional)

4 bucăți de ciocolată neagră

2 linguri ulei de cocos

Mai aveți nevoie de

Foaie de copt

Pergament

Castron

Folosiți miere dacă folosiți iaurt simplu sau vreți să fie mai dulci.

Folosiți vanilia dacă folosiți iaurt simplu, dar vreți aromă de vanilie.

Cum se prepară

Puneți căpșunile, iaurtul, mierea și extractul de vanilie într-un castron mare. Amestecați totul bine.

Puneți o lingură din amestecul de iaurt (sau aproximativ 2 linguri) pe o foaie de copt tapetată cu hârtie de pergament pentru a forma ciorchinii. Ar trebui să obțineți aproximativ 8 până la 10 bucăți. Puneți foaia cu acestă compoziție în congelator și lăsați să stea la rece aproximativ o oră, o oră și jumătate. După ce sunt înghețate, topiți ciocolata. Adăugați chipsurile de ciocolată și uleiul de cocos într-un castron pentru cuptorul cu microunde și gătiți totul timp de 30 de secunde, amestecând, până când chipsurile se topesc.

Scoateți ciorchinii de iaurt din congelator și scufundați-i pe fiecare în ciocolata topită. (Puteți folosi o lingură pentru a vă asigura că fiecare este bine acoperită.) Odată acoperită cu ciocolată, puneți fiecare ciorchine înapoi pe foaia de copt pregătită. Adăugați un strop de sare de mare, dacă vreți. Puneți ciorchinii înapoi în congelator pentru câteva minute pentru a vă asigura că ciocolata se va întări. Scoateți-i din congelator și savurați sau puneți-i într-un vas pentru a fi serviți.

Cât de sănătoase sunt căpșunile

Căpșunile sunt o sursă excelentă de vitamina C, spune dieticianul Madeleine Edwards, citata de Best Health. O porție de 200 de grame conține 51.5 mg de vitamina C, adica 50% din necesarul zilnic. Vitamina C este cunoscută pentru proprietățile de stimulare a imunității, fiind și un antioxidant eficient. Proprietatile antioxidante ale căpșunilor previn aparitia cataractei, iar compozitia mare de vitamine protejează împotriva radiatiilor solare. Conțin antioxidantți luteină și zeaxantină și acid elagic, o fitochimicală extrem de benefică. Este demonstrat că acidul elagic are proprietăți anti-cancer. În plus, Vitamina C din căpșuni produce colagen, benefic pentru păstrarea elasticității pielii.

Cea mai bună rețetă de smoothie cu căpșuni

Iată o rețetă de smoothie care se poate face imediat ce apar delicioasele căpșuni:

Ingrediente necesare:

O cană de lapte

1/2 cană iaurt

O banană tăiată în bucăți și ținută la rece

O cană cu căpșuni proaspete sau congelate

Puneți toate ingredientele într-un blender. Lăsați să se amestece totul până la omogenizare. În final , turnați acest smoothie delicios în cană.