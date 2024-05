Varză călită: o rețetă gustoasă și ușor de preparat

Varză călită: o rețetă gustoasă și ușor de preparat. Adesea, varza este eroul prea puțin apreciat din familia legumelor crucifere. Varza este considerată de unii un superaliment, în timp ce alții o consideră „ruda săracă” a conopidei sau a vedetei familiei din care face parte, broccoli.

Adevărul este că varza este o legumă super versatilă și are o perioadă lungă de valabilitate. Din fericire, dezvoltatorul de rețete Susan Olayinka de la The Flexible Fridge are o soluție pentru cei care strâmbă din nas când vine vorba de varză: varza călită.

Acest fel de mâncare implică bucăți de varză, gătite într-o cantitate decentă de grăsime (în acest caz, unt) până când devin frumoase și aurii. Foile de varză vor primi o caramelizare dulce și plină de arome. Mashed.com explică tot ce aveți nevoie să știți pentru a prepara varza în acest mod.

Ingrediente necesare

Unul dintre cele mai bune lucruri la această rețetă rapidă și ușoară de varză călită este că toate ingredientele le aveți deja în frigider, astfel încât o puteți face oricând. N

u aveți nevoie decât de patru căni de varză mărunțită (aproximativ o jumătate de varză medie), două linguri de unt, o jumătate de linguriță de sare, o jumătate de linguriță de fulgi de chili, o lingură de pătrunjel tocat și patru felii de bacon.

Modul de preparare

Pasul 1: Tăiați varza în jumătate și îndepărtați cotorul

Pasul 2: tocați varza

Așezați varza cu fața în jos și tăiați-o pe verticală în fâșii subțiri.

Pasul 3: Topiți puțin unt în tigaie

Topiți untul într-o tigaie la căldură medie.

Pasul 4: Gătiți varza

Puneți varza tăiată în tigaie și începeți să amestecați. Reduceți focul la mediu-mic și amestecați la fiecare 2 minute, timp de 10 minute.

Pasul 5: Adăugați condimentele și baconul

După 10 minute, presărați sarea, fulgii de chili, pătrunjelul tocat și baconul.

Pasul 6: Serviți varza călită

Care sunt beneficiile acestui preparat

Desigur, gătirea verzei în unt, la care se adaugă slănina, nu este cea mai sănătoasă metodă de preparare. Varza face parte dintr-o familie de legume bogate în vitamine, iar moderația este cheia. La fel ca multe legume verzi, varza are un conținut ridicat de apă, deci are un conținut scăzut de calorii, oferind o mulțime de nutrienți.

Este o alegere excelentă pentru a obține vitaminele C, A și K, precum și fosfat și potasiu. De asemenea, varza este bogată în fibre, așa că vă ajută să vă simțiți sătui și este foarte bună pentru sistemul digestiv. Ca și alte legume crucifere, cum ar fi varza de Bruxelles, varza conține un puternic antioxidant, care ar putea ajuta la atenuarea inflamației cronice.

Ce se poate mânca lângă varza călită?

Carnea sărată de vită cu varză este o asociere clasică irlandeză; înlocuiți varza făcută în mod tradițional cu acest preparat. Dulceața subtilă ușor caramelizată – precum și includerea bucăților de slănină transformă acest fel de mâncare.

Dacă nu mâncați carne de porc sau de vită, renunțați la slănină și serviți această varză prăjită alături de pui, curcan sau chiar de un ou. Pe măsură ce străpungeți gălbenușul care curge, acesta va acoperi frunzele de varză cu mușcătură onctuoasă. Pentru o masă completă, puteți combina varza prăjită cu piure de cartofi!