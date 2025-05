Cum poți primi înapoi taxele plătite în străinătate?

Tot mai mulți români lucrează în străinătate, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte taxele din țările respective. Dacă plătesc mai mult impozit decât trebuie, au dreptul să ceară înapoi diferența – asta se numește rambursare de impozit. Rambursarea impozitului plătit în străinătate este un proces legal, reglementat clar, nu o „scăpare” din lege.

În multe țări, angajatorul reține din salariu un impozit estimat. La finalul anului, se face o recalculare. Dacă ai plătit prea mult, poți cere banii înapoi.

Sumele în plus apar mai ales dacă ai lucrat mai puțin de un an, ai avut venituri mici sau beneficiezi de deduceri (copii, navetă, sănătate etc.) care nu s-au aplicat corect. De exemplu, în Germania și în Olanda, mulți angajați recuperează între 1.000 și 3.000 de euro pe an, în funcție de cât au câștigat și cât li s-a reținut.

Rambursarea impozitului plătit în plus este un drept legal și nu îți afectează contribuțiile la pensie, sănătate sau alte beneficii sociale. Nu îți îngrădește nici posibilitatea de a lucra din nou în acea țară.

Cererea de rambursare se face după sfârșitul anului fiscal

Fiecare stat are reguli și un calendar fiscal propriu. Cererea de rambursare se face după sfârșitul anului fiscal sau chiar după ce ai plecat din țară, dacă nu te mai întorci acel an. Ai la dispoziție între 3 ani și 5 ani, în funcție de țară, ca să ceri banii înapoi – altfel îi pierzi definitiv.

Pentru a cere rambursarea impozitului plătit în străinătate, ai nevoie de documente care dovedesc că ai lucrat legal și cât ți s-a reținut. Printre cele mai importante: contractul de muncă, fișele de salariu, documentul fiscal final, codul fiscal sau numărul de asigurare socială, buletinul sau pașaportul, și uneori acte despre familie.

Procesarea cererii de rambursare a impozitului durează câteva luni

Dacă îți lipsește ceva, tot poți recupera banii, dar poate fi mai greu. De aceea, este util să colaborezi cu o firmă specializată, care poate obține actele lipsă. Pentru deduceri suplimentare, s-ar putea să ți se ceară mai multe acte, precum certificate de naștere sau căsătorie. E important să completezi corect formularele, conform cerințelor țării respective.

Procesarea cererii de rambursare a impozitului durează de obicei între 2 luni și 6 luni, în funcție de cât de aglomerată e administrația fiscală, când trimiți dosarul și cât de corecte sunt actele. Statul nu are un termen fix pentru rambursare, dar dacă ții legătura cu autoritățile, procesul poate merge mai repede, potrivit Legal Badger.

Firmele specializate ajută adesea la recuperarea banilor mai rapid și cu mai mult succes, pentru că știu exact cum funcționează procedurile locale. Poți folosi simulatoare online gratuite ca să vezi cât ai putea recupera, în funcție de venitul tău, perioada lucrată și taxele plătite. Deși estimările nu sunt garantate, ele îți oferă o idee clară. În general, se pot recupera de la câteva sute până la câteva mii de euro.