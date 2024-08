În ultimele zile, pe pagina oficială a Casei Naționale de Pensii s-au adunat numeroase mărturii de la pensionari care, în loc să primească creșteri de cuantum, au rămas cu aceeași pensie socială după recalculare. Printre aceste cazuri se numără și cel al unei femei care a lucrat timp de 13 ani în condiții speciale.

După valul de nemulțumire generat de deciziile de recalculare a pensiilor, Ministerul Muncii se confruntă cu dificultăți în a convinge pensionarii că nu vor exista reduceri ale pensiilor în plată, chiar și în cazurile în care recalcularea a rezultat în valori mai mici. Mesajele menite să liniștească au stârnit, în schimb, un nou val de revoltă.

Cu patru zile în urmă, pe pagina oficială de Facebook a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a fost publicat un mesaj prin care pensionarii sunt informați că indemnizația socială (cea mai mică pensie din sistem) nu va scădea. Acest anunț vine în contextul în care oficialii Ministerului Muncii au declarat că, dintr-un total de peste 4 milioane de decizii de pensie emise, peste 700.000 au valori mai mici decât cele din deciziile încă în vigoare.

Astfel, în cazul în care recalcularea pensiei rezultă într-o valoare mai mică decât cea actuală, pensionarii vor continua să primească pensia în plată.

„Indemnizația socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei!

Mesajul a stârnit și mai multe controverse, deoarece, conform opiniei publice, nu se poate vorbi despre echitate – conceptul pe care ar fi trebuit să se bazeze noua lege, conform celor care au implementat-o. Oamenii subliniază că, în continuare, cei care au muncit ani de zile primesc aceeași pensie ca și cei care au lucrat doar o singură zi, ceea ce ridică probleme de justiție și echitate.

Din zecile de comentarii adunate la postarea Casei Naționale de Pensii, numărul celor de la pensionari mulțumiți este foarte mic, putând fi numărat pe degetele de la o mână.

O doamnă a descris situația dificilă în care se află sora sa. Aceasta s-a îmbolnăvit grav după doar 13 ani de muncă și nu a mai putut continua lucrul. Deși a muncit în condiții dificile, beneficiind de grupa I de muncă, ea primește pensia minimă, conform comentariului postat de sora acesteia.

„Ne agităm degeaba. Nu vor face nimic pentru noi. Sora mea a fost laborant la Stația de Oxigen. Se îmbutelia și oxigen sanitar și industrial. Muncea 12 cu 24. Mereu spunea – plec, sper să și vin -. A fost grupa 1 de muncă. Ceea ce vreau să spun e că mergea la muncă vreo 12 km pe jos, asta fiind înainte de ’89, prin tot ce însemna intemperii. A fost o iarnă foarte grea și mergea prin zăpadă până aproape de mijloc. Inevitabil s-a îmbolnavit de rinichi.

A stat prin spitale aproape un an, când cei de la București (Fundeni) i-au făcut dosarul de pensie de invaliditate. A muncit doar 13 și un pic și a fost în pensie 15,5 ani. S-a pensionat pentru limită de vârstă și are 1.281 lei. Mă întreb: s-a îmbolnavit pe tarlaua lui tata???? Unul care nu a muncit o zi am înțeles că ia aceiași bani.

Îmi este scârbă de tot ce se întâmplă în România. Mafia Siciliană era mic copil pe lângă ăștia. Ne merităm soarta. Am ajuns niște mămăligi care așteptăm să ne rezolve alții problemele. Iar tovarășilor de la putere le doresc să fie blestemați până la al nouălea neam”, a scris doamna respectivă.