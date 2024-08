Daniel Baciu a anunțat o nouă recalculare

Daniel Baciu a anunțat că o nouă creștere a pensiilor va avea loc începând din ianuarie, bazată pe o formulă precisă de calcul.

Daniel Baciu a declarat că deciziile de recalculare sunt în curs de distribuire către pensionari. Totuși, mulți dintre aceștia nu înțeleg indicatorii din documente.

Din această cauză, ghișeele Caselor teritoriale de pensii sunt foarte aglomerate. Baciu a cerut suplimentarea personalului și gestionarea situației cu calm.

El a subliniat că este important ca pensionarii să primească toate informațiile necesare, mai ales că noua lege aduce schimbări majore.

Recalcularea pensiilor s-a făcut conform formulei prevăzute de Legea 360/2023, care întărește principiul contributivității.

„Suntem în plin proces de distribuire a deciziilor de recalculare catre pensionari. Unii chiar nu inteleg acesti indicatori care sunt in decizii. Avem o mare afluenta de public la ghiseele Caselor teritoriale de pensii. Le-am cerut colegilor sa mareasca numărul de salariaţi, să gestioneze cu calm şi cu stapanire de sine situatia. Noi trebuie sa dam toate informaţiile pe care le cer pensionarii pentru că e o lege noua. Sunt noutati majore si trebuie explicate celor care ne cer aceste informaţii suplimentare. Recalcularea s-a facut dupa formula de calcul care e parte integrantă din noua lege a pensiilor, 360/2023, care respectă si intareşte principiul contributivităţii. S-au introdus in plus punctele de stabilitate pentru toti pensionarii cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani pe cele 3 paliere: 0,5, 0,75 si 1 punct în plus pentru toti pensionarii care realizeaza stagii de cotizare mai mari de 35 de ani”, a declarat Daniel Baciu.

Șeful CNPP a explicat că numărul total de puncte a fost înmulțit cu valoarea punctului de referință, rezultând astfel noul cuantum al pensiei valabil la 31 august.

El a precizat că majorările variază între 1% și 100%. În unele cazuri, pensiile s-au dublat.

„Am luat efectiv punctele adunate de pensionari in ultima decizie de pensionare pe care o are la dosarul de pensie, la care am adaugat punctele de stabilitate si punctele aferente stagiilor asimilate. Rezulta un număr total de puncte care s-a inmultit cu valoarea punctului de referintă si rezulta un nou cuantum al pensiei. Asta e formula de calcul pentru toti pensionarii la data de 31 august. Majorarile sunt de la 1% pana la 100%. Am avut si cazuri de dublare a pensiilor, majorarile s-au dat in funcţie de istoricul profesional pe care l-a avut fiecare pensionar in funcţie de anii de contributie, de data stabilirii dreptului, de momentul cand s-a pensionat. Aceste criterii au determinat cresterile de pensii”, transmite șeful CNPP.

Daniel Baciu a dat exemplul a trei pensionari cu 50 de puncte de contributivitate, dar ieșiți la pensie în ani diferiți

Primul, pensionat în 2000, primește 4.064 lei. Al doilea, pensionat în 2010, are 3.673 lei. Al treilea, pensionat în 2024, primește 4.384 lei, datorită unui indice de corecție de 1,41.

Aceste discrepanțe sunt inechități pe care noua formulă vrea să le corecteze. Din septembrie, cele 50 de puncte se vor înmulți cu valoarea punctului de referință, rezultând o pensie de 4.253 lei.

„Să luăm trei exemple de trei pensionari care au iesit in momente in momente diferite de timp la pensie. Am luat contributivitate de referinţă 50 de puncte pentru toti pensionarii. Pensionar ieşit la pensie în 2000, cu o pensie in plata de 4.064 lei.

Pensionar ieşit la pensie în 2010 – 3.673 lei.

Pensionar ieşit la pensie în 2024 – 4.384 lei, deoarece mai avem 1,41 indice de corectie. Acestea sunt inechitatile din sistem pe care incercam sa le inlaturam odata cu aplicarea noii formule care face parte din lege. Din septembrie, aceste 50 de puncte se inmultesc cu valoarea punctului de referintă si rezulta o pensie de 4.253 lei. Vor avea o crestere de 189 lei, respectiv de 580 lei iar la pensionarul nr 3 creşterea va fi zero. De la 1 septembrie – 2 pensionari dupa noua formula de calcul inca nu ajung pensionarul 3, cel cu pensie de 4.300 lei. Inechitatea inca nu s a inlaturat definitiv. De la 1 ianuarie 2025, principiul de indexare de anul viitor e foarte transparent, foarte predictibil. Toate majorarile se fac in ianuarie, nu in timpul anului, si avem niste indicatori foarte clari comunicati de Institutul Naţional de Statistică: rata inflatiei, castigul salarial mediu brut pe economie, asfel încât toate pensiile vor creste 100% din rata inflatiei la care se mai adauga 50% din castigul salarial mediu brut pe economie. Daca in ianuarie această valoare a punctului de referintă va creste la 90, atunci toate 3 pensiile ajung la 4.500 lei, inclusiv a celui care acum in septembrie nu primeste nimic. Aceasta era cea mai mare problemă din sistemul public. Erau pensii in plata la momente diferite cand legea prevedea stagii de cotizare diferite” , explică Baciu.

Daniel Baciu a explicat că diferențele în pensii au apărut din cauza schimbărilor legislative de-a lungul timpului. Acum, se încearcă eliminarea acestor inechități, astfel încât pensionarii cu aceeași contributivitate să aibă pensii egale.

După recalculare nicio pensie nu va scădea