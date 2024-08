Este scandal zilele acestea pe legea pensiilor, după ce sute de mii de români s-au trezit acasă cu decizii de recalculare în care sunt prevăzute sume mai mici. Ministerul Muncii s-a grăbit să explice că nicio pensie nu va scădea, suma în plată urmând să fie achitată în continuare dacă este mai mare decât cea recalculată. În această discuţie a intervenit şi Monica Tatoiu.

Fosta femeie de afaceri a dezvăluit ce s-a întâmplat în cazul ei la recalcularea pensiei. Cazul ei este unul fericit. Monica Tatoiu a dezvăluit că va primi 4.000 de lei în plus la pensie.

Pe de altă parte, ea le transmite pensionarilor nemulţumiţi că nu pot ataca decizia înainte de 1 septembrie. Abia atunci intră în vigoare legea.

O altă problemă este faptul că multe plicuri care au venit acasă la oameni nu sunt datate. Iar asta este foarte important, pentru că pensionarii au la dispoziţie 45 de zile de la primire pentru a contesta decizia de recalculare.

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei!

Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei.

Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a precizat Monica Tatoiu pentru Fanatik.