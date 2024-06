Prim-ministrul Marcel Ciolacu a oferit un interviu chiar de la volanul mașinii sale, în care a povestit că diminețile nu pleacă niciodată de acasă fără să își spele farfuria și ceașca de cafea.

De asemenea, el mai spune că nu dă cu aspiratorul. În cadrul interviului, acesta a mai spus că nu mai cumpără șifoane și nici nu se mai duce să ducă gunoiul.

Șeful Executivului de la București mai spune că evită să facă aceste lucruri acum pentru că le-a făcut de multe ori când era copil.

Premierul a mai fost întrebat când a condus ultima oară, fără prezența celor din SPP. Acesta a răspuns că recent, atunci când familia l-a anunțat că va veni în Capitală. A mers la un restaurant și că a condus fără SPP. A doua zi, a mers singur la un post de televiziune.

„Vineri. M-au sunat copiii, fiul meu şi cu soţia, că vin la Bucureşti. M-am urcat la volan şi am mers în oraş să mâncăm. M-au anunţat fix când s-au hotărât să vină să mă vadă. Am ieşit fără SPP, fără însoţitor. Duminică am fost la un post de televiziune singur”, spune premierul.

Tot în cadrul aceluiași interviu, prim-ministrul României a fost întrebat ce face în momentele în care știe că a greșit.

Acesta a precizat că s-a aflat în acest context de mai multe ori, subliniind că cel mai bun lucru este să îndrepți problema. El arată că nu trebuie să ”rămâi prizonierul unor decizii greşite”.

De asemenea, el a adăugat că atunci când greșește recunoaște categoric. Același lucru îl face chiar și în fața echipei.

În cadrul interviului, el a mai precizat că nu s-a simțit bine când a primit informarea respectivă. Deși a vrut să meargă să vadă filmarea, acesta a renunțat.

Marcel Ciolacu spune că și-ar fi făcut mai mult rău dacă ar fi mers să vadă înregistrările respective.

„Când vine informarea te ia cu revoltă. Totuşi, am avut în dormitor, mi-ai intrat în imtimitate pe ceva nefondat. A fost o încercare de stopare a mea. Am sunat avocatul şi i-am spus că am 48 de ore în care pot să mă duc să văd ce s-a filmat la mine în casă. A doua zi m-am mai liniştit, am băut un pahar de vin. Cred că îmi făcea mai mult rău dacă mă duceam să văd filmări de la mine din casă. E un episod din viaţa mea depăşit”, a declarat premierul.