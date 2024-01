Ce e interzis să faci de Bobotează

Ce e interzis să faci de Bobotează. În tradiția românească, există diverse superstiții și obiceiuri legate de sărbătoarea Bobotezei, iar o parte dintre ele includ anumite interdicții sau lucruri pe care nu ar trebui să le faci până pe data de 6 ianuarie.

Boboteaza este sărbătorită an de an pe data de 6 ianuarie și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători creștine. De asemenea, este cunoscută și sub diverse nume precum Epifania, Teofania, Arătarea Domnului sau Descoperirea Cuvântului Întrupat. Această sărbătoare marchează botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Această sărbătoare reprezintă una dintre cele mai importante pentru creștinii ortodocși și este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri respectate cu sfințenie de către români, atât în ziua propriu-zisă a Bobotezei, cât și în perioada anterioară.

Tradiții și obiceiuri de Bobotează

În pregătirea pentru Bobotează, există anumite tradiții și obiceiuri pe care oamenii le respectă cu strictețe. Printre acestea se numără evitarea spălării, deoarece apele urmează să fie sfințite în ziua Bobotezei. Se consideră că este un mare păcat să speli rufe înainte de 6 ianuarie, inclusiv pe 5 și 7 ianuarie, din cauza acestei sfințiri iminente a apei.

Un alt obicei este acela de a nu împrumuta sau da ceva cu împrumut înainte de Bobotează, deoarece se crede că acest lucru ar putea aduce ghinion. Există o sensibilitate crescută față de aceste tradiții și credințe populare care se transmit din generație în generație, contribuind la atmosfera solemnă și respectuoasă a sărbătorii Bobotezei în cultura românească.

Aceste interdicții și tradiții sunt respectate cu atenție de către unii români, deși nu toată lumea le urmează în mod obligatoriu. Ele sunt parte din moștenirea cultural-religioasă și contribuie la bogăția și diversitatea tradițiilor specifice Bobotezei în România.

Iată câteva dintre lucrurile interzise:

Spălatul rufelor: Se consideră că nu este bine să speli sau să întinzi rufe pe sâmbăta dinaintea Bobotezei sau în ziua de Bobotează pentru a evita atragerea ghinionului. Tăiatul lemnului: Interdicția se referă la tăierea lemnelor în această perioadă, pentru a nu atrage ghinionul asupra gospodăriei sau a familiei. Lucrările grele: Tradiția spune că nu ar trebui să faci munci grele sau să folosești unelte ascuțite în ziua de Bobotează, pentru a preveni eventualele accidente sau ghinioane. Jocuri de noroc: Se spune că este mai bine să eviți jocurile de noroc în această perioadă pentru a nu atrage ghinionul sau pierderile financiare. Certuri sau discuții aprinse: Se crede că este indicat să eviți certurile și discuțiile tensionate în această perioadă pentru a menține armonia și pacea în familie.

Superstiții de Bobotează

În ajunul Bobotezei, tradițiile și superstițiile specifice aduc unicitate sărbătorii în diverse regiuni ale României. Conform credințelor populare, se spune că în această zi se deschid cerurile, iar o serie de obiceiuri sunt practicate pentru a marca acest moment special.

În unele zone ale țării, tradiția colindatului în ajunul Bobotezei este îmbogățită cu elemente specifice locale. Copiii merg la colindat purtând Chiraleisa, acestea fiind ornamente făcute din clopoței, tălăngi și alte obiecte sonore, alături de ramuri de vâsc, crengi de brad și busuioc atașate de căciuli sau îmbrăcăminte. Acest spectacol sonor și vizual este adesea însoțit de urări de bine și de noroc pentru gospodăriile pe care le colindă.

De asemenea, în această zi, preoții își desfășoară ritualul prin care sfințesc apa, cunoscută sub numele de Iordan. După sfințirea apei, preoții trec prin case cu Iordanul, stropindu-le pentru a aduce binecuvântare și purificare.

O superstiție veche, păstrată în unele comunități, este legată de ritualul înconjurării gospodăriei cu o lumânare după ce preotul a plecat cu Iordanul. Se crede că această acțiune oferă protecție împotriva relelor și aduce binecuvântare în casă pentru întregul an care urmează.

Lumânarea nu se aruncă

Tradiția păstrării lumânării în casă pentru momentele de pericol și necesitate este una dintre practicile populare asociate Bobotezei în România. Se crede că această lumânare, care a fost folosită pentru înconjurarea gospodăriei în timpul ceremoniei religioase, are puterea de a aduce protecție și lumină în fața pericolelor. Astfel, ea este păstrată și reaprinsă în situații critice sau în momente de mare dificultate, ca un simbol al speranței și protecției divine.

Un alt obicei specific presupune aruncarea boabelor de porumb înaintea preotului în timpul ceremoniei. Se spune că acest gest aduce noroc și fertilizează gospodăria, simbolizând prosperitatea și sporul în ceea ce privește producția de ouă de către găini.