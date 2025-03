Ce averi au cei 11 candidați la prezidențiale? Cei mai bogați dintre aceștia

Biroul Electoral Central (BEC) a validat lista celor 11 candidați pentru alegerile prezidențiale din luna mai, iar românii vor avea de ales dintre 11 nume. Printre aceștia, câțiva au averi considerabile, iar alții au declarat sume mai mici, dar încă semnificative.

Listă candidați la alegerile prezidențiale din 2025

Crin Antonescu

Crin Antonescu este unul dintre cei mai bogați candidați. Deși a declarat zero venituri, el deține 3 terenuri, 2 case și 2 apartamente, iar în bănci are 340.000 de euro. În plus, bijuteriile sale sunt estimate la 18.000 de euro. Soția sa, Adina Vălean, a câștigat 235.000 de euro anul trecut.

Victor Ponta

Victor Ponta are trei apartamente (în Turcia, Emiratele Arabe Unite și București), 140.000 de euro în conturi și venituri de 260.000 de lei. De asemenea, fostul premier al României are ceasuri în valoare de 20.000 de euro.

George Simion

George Simion nu deține imobile, dar a primit 60.000 de euro la botezul copilului și are economii de 250.000 de lei. Salariul său de parlamentar este de 137.000 de lei.

Nicușor Dan

Nicușor Dan nu deține proprietăți imobiliare și locuiește în chirie, dar are un teren la Predeal și economii de peste 400.000 de lei. De asemenea, are datorii de 150.000 de euro la bănci și un Citroen din 1986.

Elena Lasconi

Elena Lasconi deține 7 terenuri, 3 apartamente în București și o casă în Argeș, având datorii de aproximativ 388.000 de lei la bancă.

Cristian Terheș

Cristian Terheș face parte din acei candidați cu mai multe proprietăți. Acesta deține 5 terenuri intravilane (în Bihor și Sălaj), 3 apartamente, 2 mașini și șase conturi bancare de aproximativ 50.000 de euro. De asemenea, are acțiuni în valoare de 95.000 de dolari și un salariu anual de 99.000 de euro de la Parlamentul European.

Lavinia Șandru

Lavinia Șandru are un apartament în București, două mașini, bijuterii și obiecte de artă în valoare de 12.000 de euro. În conturi, aceasta deține aproximativ 280.000 de euro și a investit 300.000 de euro în titluri de stat.

Silviu Predoiu

Silviu Predoiu deține 2 apartamente în București, o casă de vacanță și 5 hectare de teren agricol în Constanța. Are 2 mașini și ceasuri de 7.000 de euro, iar pensia sa anuală este de 260.760 de lei.

Sebastian Popescu

Sebastian Popescu nu a declarat venituri semnificative, dar deține o casă în Făurești, județul Vâlcea, un teren intravilan și 13 terenuri agricole.

Daniel Funerariu

Daniel Funerariu este un alt candidat cu o avere semnificativă, deținând 2 terenuri agricole în Timiș, 2 apartamente, o casă de locuit și un teren în Germania. El mai are 5 mașini și bijuterii de 15.000 de euro, economii de 370.000 de euro și 19 conturi bancare.

John-Ion Banu-Muscel

John-Ion Banu-Muscel este, de asemenea, un candidat cu averi remarcabile, având 4 terenuri (în Argeș, Giurgiu și Carolina de Sud), 3 case, 2 mașini, un tractor și obiecte de artă de 55.000 de dolari. În conturi, acesta deține 400.000 de dolari și 300.000 de lei, având datorii de 248.500 de dolari.