Conform Parade, averea sa în acest an este estimată undeva între 400 și 450 de milioane de dolari, bani care provin, în mare parte, din negocierea unor contracte-beton pentru filmele sale, precum și din afacerile și din investițiile imobiliare.

Schwarzenegger a parcurs un drum lung de la primul său titlu de ”Mr. Universe” în 1967. În cei peste 50 de ani de carieră, fostul culturist, devenit faimos în special pentru rolul din ”Terminator”, a adunat o avere de sute de milioane de dolari.

Măiestrie și în lumea afacerilor

Mai puternică decât bicepșii fostului guvernator de California s-a dovedit a fi măiestria sa în lumea afacerilor. „Am avut încă de mic un simț pentru afaceri, pentru a câștiga bani și nu m-am sfiit niciodată să lucrez. Întotdeauna mi-a placut sa lucrez”, declara el într-un interviu. ”Încă de la varsta de 13 ani, am avut diferite job-uri și câștigam bani pentru a-mi putea cumpăra echipamentele necesare pentru sală. Lucruri pe care nu am fost nevoit să le cer niciodată părinților. Nu mi le-ar fi cumpărat niciodată pentru că nu aveau bani, așa că am decis că trebuie să mi le iau singur”, povestea el.

„Nu m-am simțit niciodată o mare vedetă”

În ciuda celebrității sale, Schwarzenegger a rămas un tip modest, care nu a făcut paradă cu averea și cu faima sa. Într-o declarație pentru Hollywood Reporter, Arnold Schwarzenegger spunea: „Nu m-am simțit niciodată o mare vedetă. Am simțit că sunt norocos că am o viață profesională și personală fericită. Niciodată nu m-am simțit ca și cum aș fi undeva foarte sus. Nici când făceam culturism sau când câștigam ”Mr. Olympia”. Întotdeauna am vrut să fac mai mult și mai bine”, spunea el.

Și-a câștigat singur banii încă de mic

Schwarzenegger s-a născut în Austria în 1947 și a crescut în condiții modeste. A început să facă sport de la o vârstă fragedă, cu un interes aparte pentru culturism. În adolescență a început să concureze în competiții de culturism și a devenit cel mai tânăr câștigător al concursului ”Mr. Universe” când avea doar 20 de ani. El are cinci victorii la Mr. Universe, şapte la Mr. Olympia, record care a fost doborât abia după ce Lee Haney a cucerit opt Mr. Olympia consecutive în 1991. Schwarzenegger și-a folosit o parte din câștigurile din culturism pentru a se muta, în 1968, în Statele Unite.

A debutat cu numele de ”Arnold Strong”

Debutul său pe marele ecran a avut loc sub numele de scenă ”Arnold Strong”, în 1970, cu rolul din ”Hercules in New York”. La acea vreme, accentul său austriac, care avea să devină una dintre mărcile sale înregistrate, era atât de puternic, încât replicile i- au fost dublate. În 1976, alături de viitorii câștigători ai Oscarului, actorii Sally Field și Jeff Bridges, a fost distribuit în filmul ”Stay Hungry”, câștigând un Glob de Aur la categoria „noua vedetă a anului” (o categorie care a fost eliminată de atunci). Printre cei mai cunoscuți laureați ai acestei categorii s-au numărat Robert Redford, James Earl Jones, Dustin Hoffman, Paul Newman, Warren Beatty, Sir Ben Kingsley. Primul rol principal a venit în 1982, când a fost distribuit în filmul „Conan barbarul”. Din acel moment, steaua sa la Hollywood a început să strălucească.

Averea lui ”Mr. Universe”. Cât a primit pentru rolul din ”Polițist de grădiniță”

Averea netă a lui Arnold Schwarzenegger în 2023 este estimată undeva între 400 și 450 de milioane de dolari. Banii provin în mare parte din negocierea unor contracte beton pentru filmele sale, precum și din afacerile și din investițiile imobiliare. Onorariul primit de Schwarzenegger pentru rolul din ”Polițist de grădiniță” a fost de 12 milioane de dolari. Schwarzenegger a recunoscut că ”Kindergarten Cop” a fost unul dintre filmele preferate pentru că adora comedia și a lucrat cu copiii adorabili, precum și cu regretatul regizor Ivan Reitman.