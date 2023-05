Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT și actualul vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), este implicat într-un adevărat scandal, după ce s-ar fi luat la ceartă cu niște ofițeri de poliție care l-au oprit în trafic.

Foștul șef al DIICOT, în plin scandal cu polițiștii români

În presă a apărut o filmare în care fostul șef al DIICOT s-a arătat indignat de faptul că polițiștii care l-au oprit în trafic nu știau cine este. Potrivit lui Daniel Horodniceanu, tupeul polițiștilor de a-l opri și de a nu-l recunoaște ar trebui sancționat.

Mai mult, el le-ar fi precizat polițiștilor că în anul 2016, după o discuție cu ministrul de Interne de atunci, Gabriel Oprea, le-a mărit salariile cu 15%.

Ce avere are Daniel Horodniceanu?

Potrivit declarațiilor de avere, pe vremea când era șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu a încasat un salariu de 221.759 de lei și a mai primit 218.232 de lei, reprezentând veniturile nete aferente anilor anteriori, încasate în 2021. De asemenea, la aceste sume se adaugă și 70.680 de lei, bani încasați de la Consiliul Superior al Magistraturii.

În total, în 2021, Danbiel Horodniceanu a avut venituri de 510.671 de lei.

Totodată, Daniel Horodniceanu deține, împreună cu soția sa, o casă de locuit în Iași, de 245 mp, și una de vacanță în Ceahlău, 106 mp. Mai mult, familia deține trei terenuri intravilane, două în Iași și unul în Ceahlău, și un teren agricol, în Iași.

Fostul șef al DIICOT mai deține un BMW, fabricat în 2016, și un Mercedes, fabricat în 2013.

Daniel Horodniceanu mai are deschis un cont bancar la BRD, unde a depozitat 270.000 de lei.

De asemenea, într-un cont la NN Asigurări, de tip fonduri de investiții, inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare, are 151.901 lei.

Într-un an, vicepreședintele CSM a încasat peste jumătate de milion de lei.

Recația lui Daniel Horodniceanu

După ce filmarea a apărut în spațiul public, Daniel Horodniceanu a reacționat. Fostul șef DIICOT a precizat că regretă faptul că că n-a reacționat corespunzător și spune că înregistrarea este trucată.

„Am asistat la o sceneta bine pusă la punct de doi polițiști care ma cunoșteau,. Astăzi am aflat ca aceasta sceneta a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, insa. As accentua ideea ca filmarea, scoasa din context, ilustreaza un personaj reprobabil care abuzeaza de putere in fata unui politist la datorie.

Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-desi e greu sa privesti ca acceptabil orice exces de putere- doar in contextul mai larg in care conduceam regulamentar si politistii m-au oprit in conditiile descrise, precum și de faptul ca nu este prima data când se întâmpla asta.

Faptul ca pretindeau ca nu ne cunoastem a fost de natura sa ma provoace, odata in plus, si sa reactionez astfel. Realizez ca m-am aflat intr-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este ca nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat in acest mod, care nu ma caracterizează”, a transmis fostul șef al DIICOT.