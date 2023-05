UPDATE: Daniel Horodniceanu a reacționat în urma filmării apărute în presa din România. Fostul șef DIICOT a precizat că regretă faptul că că n-a reacționat corespunzător și spune că înregistrarea este trucată.

„Am remarcat ca in cursul zilei de astăzi a apărut in presa o înregistrare cu oprirea mea in trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusa contravenție rutiera. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezista presiunilor încercate de un procuror, oprit in trafic in mod corect. In realitate, lucrurile stau in alt mod: am fost oprit in trafic la ora 1:30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încalca vreo norma Rutiera.

Am asistat la o sceneta bine pusă la punct de doi polițiști care ma cunoșteau,. Astăzi am aflat ca aceasta sceneta a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, insa. As accentua ideea ca filmarea, scoasa din context, ilustreaza un personaj reprobabil care abuzeaza de putere in fata unui politist la datorie.

Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-desi e greu sa privesti ca acceptabil orice exces de putere- doar in contextul mai larg in care conduceam regulamentar si politistii m-au oprit in conditiile descrise, precum și de faptul ca nu este prima data când se întâmpla asta. Faptul ca pretindeau ca nu ne cunoastem a fost de natura sa ma provoace, odata in plus, si sa reactionez astfel. Realizez ca m-am aflat intr-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este ca nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat in acest mod, care nu ma caracterizează. Daca s-ar trece dincolo de reactia mea, pe care , fie ea si provocata, o regret sincer, subiectul contine si tema mai larga a faptului ca politistii pot opri fara niciun motiv soferii in trafic pretinzand incalcari ale legii a caror falsitate este imposibil de probat pentru sofer” Dincolo de calitatea mea de magistrat daca in film ar fi fost un om revoltat de oprirea in trafic fara motiv filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emotii publice,” a transmis Horodniceanu.

Știre inițială

Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT și actualul vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se consideră de neatins și chiar s-a arătat indignat de faptul că polițiștii care l-au oprit în trafic nu știau cine este.

Procurorul Daniel Horodniceanu, schimb de replici acide cu polițiștii

În filmare se poate vedea clar cum procurorul Daniel Horodniceanu se consideră un fel de „semizeu”, iar tupeul polițiștilor de a-l opri și de a nu-l recunoaște ar trebui sancționat.

Polițiștii îl opriseră pe fostul șef al DIICOT numai pentru a-l atenționa în legătură cu faptul că i-a depășit fără a semnaliza, nu pentru a-l sancționa. Schimbul de replici continuă, iar Daniel Horodniceanu le mărturisește oamenilor legii că datorită lui, ei au primit o majorare de 15% în anul 2016, după ce a vorbit cu generalul Gabriel Oprea.

„Sunteți foarte scrupuloși la datorie, văd”, „Ce faceți dvs la ora asta, faceți patrulă pe strada principală dintr-un sat?”, „Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”, „Vreți să vă învăț eu să vă faceți treaba?, „Eu sunt procuror de 25 de ani, matale de când ești polițist?”, „Dvs m-ați oprit pe mine că am avut tupeul să vă depășesc. Dvs faceți cu mine chestii d-astea?”, „Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării ăsteia”, „Eu oricum mâine mă duc să mă văd cu câțiva. Nu se poate așa ceva”, „Eu sunt în măsură să fac orice!”, „Încercați să vorbiți așa cu infractorii, nu cu procurorii”, „Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ”, sunt numai câteva dintre afirmațiile făcute de vicepreședintele CSM după ce polițiștii au îndrăznit să îl avertizeze în legătură cu regulile de circulație.

Cine este Daniel Horodniceanu

Daniel Horodniceanu a absolvit în 1996 Facultatea de Drept de la Universitatea Mihail Kogălniceanu, iar în anul 1997 a obținut o altă licență în drept de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. În următorii ani, acesta a lucrat ca procuror în diferite parchete din țară, mai întâi la cel de pe lângă judecătoriile din Fălticeni, Pașcani și Iași, urmând ca mai apoi să intre în DIICOT, Serviciul Teritorial Iași.