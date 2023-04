Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, i-a transmis, miercuri, președintelui României, Klaus Iohannis, propunerea de numire în funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu.

Propunerea a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis

Propunerea transmisă de ministrul Justiției a fost efectuată în conformitate cu Legea nr.304/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, după parcurgerea procedurii legale prevăzută de aceasta, în fața Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori și din nou la Ministerul Justiției.

Alina Albu, aviz negativ din partea CSM

Alina Albu, a primit, anterior, aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar acest aviz este doar unul consultativ, ce nu o împiedică să fie propusă la funcția de procuror șef al DIICOT.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a doamnei Albu Alina, procuror în cadrul DIICOT – Structura centrală (majoritate: 1 vot da, 5 voturi nu)”, se arată în decizia CSM.

Avizul CSM este unul consultativ. Alina Albu este fostă contracandidată pentru funcția de membru CSM a actualului vicepreședinte al Consiliului, Daniel Horodniceanu, fiind el însuși fost șef DIICOT.

S- a ocupat de dosarul Caracal

Alina Albu activează în cadrul DIICOT, fiind la un moment dat procuror şef al Serviciului de combatere a criminalităţii organizate.

Printre dosarele instrumentate se află şi cel privind crima de la Caracal, ea fiind cea care a amendat-o pe Monica Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani ucisă de Gheorghe Dincă.

În timpul interviului, de aproape trei ore, Alina Albu a fost întrebată dacă are vreun regret în legătură cu amendarea mamei Luizei, după ce femeia a refuzat să i se preleveze probe biologice în vederea efectuării unei expertize ADN în Statele Unite.

„Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată.

Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină”, a explicat Alina Albu.