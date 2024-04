Un instructor de yoga din București, considerat discipol al lui Gregorian Bivolaru, a intrat în vizorul DIICOT. Procurorii îl suspectează că își racola elevele, le îndepărta de familie și le obliga să filmeze pentru site-urile de adulți.

Așa-zisul instructor, care se recomanda drept maestru spiritual, se confruntă cu multe acuzații grave. Una dintre victime le-a spus anchetatorilor că bărbatul a violat-o în timp ce era inconștientă.

Atât suspectul, cât și patru complici sunt cercetați pentru viol și trafic de persoane.

Instructorul urmărit de autorități este Eugen Mîrtz, un bărbat trecut de 60 de ani și considerat discipol al lui Gregorian Bivolaru. El ar fi găzduit cel puțin opt femei pe care le manipula să producă filmări pentru site-urile de adulți.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, polițiștii și procurorii DIICOT au făcut percheziții la 13 adrese din capitală. Astfel, anchetatorii au găsit mai multe calculatoare, camere web, lumini de studio și nu numai.

„Niciuna, zero (de câte fete ar fi profitat – n.r.). Nu sunt vinovat de nimic, este o acţiune de discreditare a practicii yoga în România şi eu am fost ţinta pentru că am avut cele mai multe misiuni. Cred că mă confundaţi cu altcineva”, le-a spus Eugen Mîrtz jurnaliştilor, în timp ce era reţinut, joi seară, de DIICOT.