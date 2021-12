Câți bani câștigă Alexandru Rafila? Ministrul și-a publicat declarația de avere

Potrivit informațiilor trecute în declarația de avere, Alexandru Rafila deține trei terenuri cumpărate și unul moștenit:

unul în Crevedia, de 2,3 h;

unul în Otopeni, de 800 mp;

unul în Râșnov, de 1040 mp;

un teren moștenit în Corbeanca, de 1420 mp.

Totodată, ministrul Sănătății deține și două apartamente, unul în Sectorul 1 din Bucuresti și unul în Voluntari. Primul dintre ele are 127 de mp, în timp ce al doilea are 140 de mp. Trebuie menționat că ministrul are o casă în Râșnov, de 330 mp.

Ce mașină conduce ministrul Sănătății?

De asemenea, declarația de avere ne arată că Alexandru Rafila conduce Volkswagen din anul 2018. Mai mult, ministrul a vândut un apartament către o persoană fizică pentru prețul de 67.500 de euro și un teren în Otopeni, 5039 mp, către cinci persoane fizice și două juridice. Prețul terenului a fost de 510.000 euro.

Alexandru Rafila are deschise mai multe conturi la bănci diferite, în lei, euro și dolari. Simultan, acesta a acordat două împrumuturi noi în anul 2021. Unul dintre acestea este de 235.000 de euro, către un membru al familiei. Al doilea este de 10.000 de lei, către o persoană fizică. Ministrul are 154.000 de lei investiți la Banca Transilvania și aproximativ 214.000 de lei la Transgaz.

Acestea sunt salariile lui Alexandru Rafila

Declarația de avere a acestuia ne arată și că are următoarele venituri anuale:

UMF „Carol Davila” (2020): 127.883 RON;

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș„ (2020): 225.156 RON;

Servicii medicale (PFA, 2019-2020): 32.000 RON;

Contract cercetare (2021, aferent activității din 2020): 5183 USD;

Parlamentul României: 4171 RON;

ANSVSA (2020): 1947 RON.

Mai mult, Alexandru Rafila a trecut în declarația de avere și diurnele încasate de la OMS. În declarația de avere a ministrului, la venituri din alte surse, acesta a primit 10.000 de euro, în 2020, în urma restituirii unui împrumut și 130.000 RON, în 2021, din partea PSD în urma restituirii contribuției la campania electorală.