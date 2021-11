Invitată pe Skype în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Oana Lis a vorbit despre starea de sănătate a ei, dar și a lui Viorel Lis. Potrivit acesteia, cei doi se află în prezent la Spitalul „Matei Balș”, unde sunt sub observația medicilor.

Pe de altă parte, starea de sănătate a lui Viorel Lis nu e tocmai bună după infectarea cu noul coronavirus, mai ales că are 78 de ani, dar și alte probleme medicale. Totodată, Oana Lis a vorbit și despre modul în care și-a dat seama că este infectată.

Aceasta susține că urma să facă și doza a treia de vaccin, însă a simțit o stare de sănătate mai ciudată. Totodată, ea a mai adăugat că în momentul de față se simte bine, primind tratament, în timp ce Viorel Lis este conectat la o sursă de oxigen.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el, și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3.

Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată. El e o persoană cu risc, el este la o sursă de oxigen, dar este la salon, ia tratament, eu sunt superfericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat”, a declarat Oana Lis prin Skype în emisiunea lui „Cătălin Măruță”.

În ce stare se află Viorel Lis

Ea a mai adăugat că nu este vorba despre o formă gravă de COVID, însă faptul că mai suferă și de alte afecțiuni i-a alarmat.

„Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a mai declarat Oana Lis la Pro TV.

La rândul său, fostul edil al Capitalei a fost contactat de jurnaliști, imediat după ce s-a aflat că e infectat cu COVID-19. Acesta declara atunci că medicii nu îi permit să vorbească pentru că acest lucru îl obosește.

Totodată, el mai declara atunci că soția sa vine la spital doar pentru injecții și urmează un tratament acasă.

„Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r. – Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus el pentru Antena Stars în urmă cu trei zile.