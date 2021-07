Oana Lis nu s-a mai putut abține. Chiar dacă nu este mândră de gestul făcut, soția lui Viorel Lis a recunoscut ce s-a întâmplat. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, aceasta a vorbit despre unul dintre cele mai jenante momente din viața sa.

Mai exact, aceasta nu s-a mai putut abține și și-a făcut nevoile fiziologice în centrul Capitalei șii nu doar o singură dată. Din cauza traficului și din cauza faptului că nu găsea nicio benzonărie în acea zonă, Oana Lis s-a gândit să oprească la un restaurant pentru a putea merge la toaletă, însă în zona ei nu se afla niciunul.

După mai multe băuturi răcoritoare consumate la volanul mașinii, Oana Lis nu a mai rezistat și s-a dat jos din autovehicul. Aceasta susține că a văzut un autocar și deși era lume în el, nu s-a gândit de două ori.

Oana Lis, surprinsă de pasagerii din autocar

”Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin. Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Totodată, soția lui Viorel Lis s-a declarat complet nemulțumită de lipsa toaletelor publice din Capitală. În cazul în care erau mai multe, aceasta ar fi evitat această situație jenantă.

În acelșai timp, Oana Lis a criticat și traficul extrem de aglomerat care i-a creat probleme și mai mari. Totuși aceasta susține că nu este o persoană rușinoasă, indiferent de locurile pe care le vizitează și chiar și în restaurante de lux obișnuiește să mănânce cu mâna, adăugând că își urmează propriile reguli de fiecare dată.